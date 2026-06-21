Così il principe William, erede al trono britannico, ha celebrato attraverso i profili social reali il suo 44esimo compleanno, che nel Regno Unito coincide oggi con la Festa del papà.

Il ritratto è stato scattato nel parco di Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles, qualche giorno fa, in occasione della parata di Trooping the Colour, ossia della celebrazione del compleanno cerimoniale (non anagrafico) del sovrano regnante britannico.

È accompagnata da una didascalia, firmata dalla principessa Kate, consorte di William, e da tutti e tre i figli della coppia, George, Charlotte e Louis, in cui si legge: «Buon compleanno e buona Festa del papà al miglior papà del mondo!».

Re Carlo III, 77 anni, si è unito a sua volta alla doppia celebrazione, pubblicando sull'account Instagram della famiglia reale una fotografia fatta l'anno scorso in Brasile a margine della cerimonia della consegna da parte di William dell'Earthshot Prize per l'ambiente.

Buckingham Palace ha inoltre condiviso un'immagine storica dell'attuale sovrano in età giovanile con il suo defunto padre, il principe Filippo, in divisa della RAF.

«Celebriamo tutti i padri – vi si legge – e pensiamo a coloro che avrebbero voluto trascorrere la giornata di oggi con i loro papà» che non ci sono più.

Il ritratto video della Principessa Kate