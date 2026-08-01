Ester Exposito ha espresso su Instagram la propria rabbia nei confronti degli account e delle persone che diffonderebbero online «voci assurde» sulla sua «vita privata».

L'attrice e il calciatore del Real Madrid si frequenterebbero dall'inizio dell'anno. Pur non avendo ancora confermato pubblicamente la loro relazione, sono stati avvistati più volte insieme durante soggiorni, appuntamenti e passeggiate per le strade di Parigi o Madrid.

Ma la star di «Élite» è vittima, sin da quelle apparizioni, di molestie online, con account su Instagram e X che diffondono informazioni o commenti diffamatori sul suo conto.

«Negli ultimi mesi, e in particolare negli ultimi giorni, sui social network sono circolate notizie false e dichiarazioni diffamatorie riguardanti la mia vita privata», ha scritto nelle sue Storie.

«Non corrispondono affatto alla realtà né alla persona che sono. Si tratta di voci assurde, create con l’unico scopo di infangare una storia tra due persone e di ledere la mia dignità. Non tutto è permesso.»

Sebbene la giovane donna sia rimasta in silenzio per un po’, «questa volta» non ha intenzione di lasciarsi mettere i piedi in testa.

«Mi vedo costretta a porre un limite e ad avviare un'azione legale contro i responsabili!», ha avvertito Ester Exposito, che non ha ancora confermato la sua relazione con Kylian Mbappé.