Il Locarno Film Festival ha reso omaggio al regista statunitense James Gray per la sua straordinaria carriera. blue News lo ha intervistato sul tappeto rosso in merito al suo nuovo thriller poliziesco «Paper Tiger», che affronta il tema del sogno americano.

Hai fretta? blue News riassume per te Il regista statunitense James Gray ha ricevuto il Pardo alla Carriera dal Locarno Film Festival per la sua opera complessiva.

Tra le sue opere più significative figurano, tra le altre, il film poliziesco «The Immigrant» con Marion Cotillard e il film di fantascienza «Ad Astra» con Brad Pitt.

Nel suo nuovo thriller poliziesco «Paper Tiger», Adam Driver e Miles Teller interpretano due fratelli che, nella New York degli anni ’80, entrano in conflitto con la mafia russa.

blue News ha intervistato il regista prima della prima svizzera del film, parlando con lui della sua visione dell’America di oggi e della sua visita a Locarno. Riepilogo creato con

James Gray appare sorprendentemente sereno poco prima di salire sul grande palco di Piazza Grande a Locarno per ricevere il Pardo alla Carriera

L’unica cosa che lo turba leggermente è il jet lag, scherza nell’intervista con blue News. A parte questo, dice che per lui è meraviglioso essere premiato al Locarno Film Festival, una cosa che sognava fin da giovane. Parole di un regista che è cresciuto nel Queens, a New York, come nipote di immigrati ebrei russi.

Nel suo penultimo film, «Armageddon Time», rielabora gran parte della sua giovinezza. Ambientato nella New York degli anni ’80, affronta, tra le altre cose, il tema del sogno americano, o meglio, dell’illusione che esso rappresenta.

E anche il suo ultimo thriller poliziesco «Paper Tiger» è ambientato in quel periodo e getta uno sguardo critico sul suo paese natale.

Un film propagandistico anti-Russia? «Per nulla, mi rende triste sapere che qualcuno la pensa così. Racconta New York e non la Russia», risponde il regista.

Conflitto con la mafia russa

La storia ruota attorno a due fratelli – interpretati magistralmente da Miles Teller e Adam Driver – che intravedono un affare redditizio nella zona del porto. Finiscono invece per entrare in conflitto con la mafia russa, che agisce in modo aggressivo, venendo minacciati persino a casa propria.

Scarlett Johansson interpreta la moglie dal carattere forte di uno dei due fratelli e, nel bel mezzo di questa situazione minacciosa, scopre anche di avere una malattia mortale.

«Paper Tiger» ha celebrato la sua prima mondiale a Cannes ed è stato presentato in anteprima svizzera a Locarno.

«Crede che il mondo sia cambiato così tanto?»

Nel corso dell’intervista concessa a blue News sul red carpet, James Gray offre anche uno spaccato della sua visione dell’America di oggi.

«Crede che il mondo sia cambiato così tanto? Abbiamo i social media, i telefonini, ma sono cose superficiali: continuiamo ad amare e odiare. Ci sono ancora omicidi nel mondo, atti di tenerezza e di amore. Credo che le cose che davvero contano non siano cambiate per nulla», ci dice.

Ispirato da Visconti

Inoltre, rivela quale film lo abbia particolarmente ispirato per «Paper Tiger»: si tratta del film del regista italiano Luchino Visconti, «Rocco e i suoi fratelli».

«In parte opera, in parte neo-realismo. Bellissimo», aggiunge Gray riferendosi alla pellicola del 1960. «Molto critico verso gli italiani e la società italiana», conclude.

Come ci si sente a essere premiati qui a Locarno? «È fantastico, questo è ciò che sognavo da bambino e ce l'ho fatta».

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