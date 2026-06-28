Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino respinge l’etichetta di sex symbol, giudicandola superficiale, e spiega di sentirsi più legato al proprio pensiero che all’immagine fisica.

Il conduttore considera mente e corpo strettamente connessi e affronta gli impegni con disciplina, curando alimentazione, attività fisica e routine.

Per lui, prendersi cura di sé non è più una questione estetica o di genere, ma una scelta di salute e benessere.

Stefano De Martino non si riconosce fino in fondo nella definizione di sex symbol. Un’etichetta che considera superficiale, perché rischia di fermarsi all’aspetto fisico senza raccontare davvero una persona.

In un'intervista pubblicata da «Repubblica», il conduttore ha spiegato: «È più una speranza, la mia, di essere tutt’altro».

Per lui, infatti, il sex symbol finisce per essere «un pezzo di carne che piace a qualcuno».

Il rapporto con la propria immagine, dunque, è molto più distaccato di quanto si potrebbe pensare.

«Sono più affezionato al mio pensiero perché è quello che mi tradirà meno», ha raccontato, sottolineando che il corpo, prima o poi, è destinato a cambiare e ad abbandonare alcune delle sue capacità.

Per questo dice di non averci mai fatto troppo affidamento.

Il fattore disciplina

Il benessere psicologico e quello fisico, dice, sono strettamente collegati. Per lui «Se stai male mentalmente, molto probabilmente somatizzi e stai male fisicamente», ha spiegato durante l'intervista, riportata anche da «Vanity Fair».

Pure nei momenti difficili, però, prendersi cura del corpo aiuta la sua mente. Mantenere una routine, prestare attenzione all’alimentazione e dedicarsi al proprio benessere può contribuire a «sbloccare» qualcosa anche a livello mentale.

Il suo rapporto con il corpo nasce soprattutto dalla danza.

Fin da adolescente lo ha considerato uno strumento per fare ciò che amava, imparando così ad accettarne i cambiamenti nel tempo.

Oggi dice di ascoltarsi molto. Nei periodi di maggiore stanchezza modifica l’alimentazione, limita i cibi troppo lavorati e riduce l’alcol. «Sono molto disciplinato. E goloso, però la disciplina mi tiene nei ranghi», ha ammesso.

Secondo il conduttore, il vecchio stile di vita sregolato associato alle rockstar non funziona più.

Anche gli artisti più trasgressivi affrontano ormai tournée e impegni seguendo routine precise, spesso con chef e programmi dedicati.

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La cura di sé non è più «da donne»

De Martino osserva anche un cambiamento nel modo in cui gli uomini vivono il benessere. Non esiste più, secondo lui, una vera distinzione tra abitudini maschili e femminili.

Usare una crema idratante, applicare la protezione solare o allenarsi non sono più gesti legati soltanto all’estetica.

«È una questione proprio di star bene, di salute», ha spiegato.

Anche l’attività fisica ha assunto un significato diverso: non serve soltanto a ottenere un certo aspetto, ma soprattutto a mantenersi in forma.

«Abbiamo più strumenti per stare meglio», ha concluso.