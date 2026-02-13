Marius Borg Høiby ha ottenuto un successo parziale in tribunale. Una giudice ha concesso al figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di trascorrere la custodia cautelare a casa, con un braccialetto elettronico. Ma il 29enne non è stato rilasciato per il momento.

Hai fretta? blue News riassume per te La speranza di Marius Borg Høiby di essere rilasciato è durata solo poco tempo.

Un tribunale di Oslo ha stabilito che il figlio della principessa Mette-Marit possa trascorrere la custodia cautelare con un braccialetto elettronico nella tenuta di famiglia di Skaugum.

Ma la procura ha immediatamente presentato ricorso in appello: il 29enne rimane quindi, per il momento, in carcere. Riepilogo creato con

Marius Borg Høiby dovrà rimanere in carcere per il momento. Il figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stato dichiarato colpevole a metà giugno di 34 capi d’accusa e condannato a quattro anni di reclusione.

Il tribunale lo ha condannato, tra l'altro, per due casi di stupro.

Come riportano i media norvegesi, lunedì la corte ha stabilito che il 29enne potrà trascorrere le prossime quattro settimane agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico nella tenuta di famiglia di Skaugum.

Ma la procura ha immediatamente presentato ricorso in appello con effetto sospensivo. Høiby rimane quindi in custodia cautelare fino a nuovo ordine.

Durante l'udienza l'avvocato del giovane, Petar Sekulic, ha sottolineato che il suo cliente sperava di essere rilasciato. Soprattutto dopo il trapianto di polmoni subito dalla madre, desiderava sostenere la sua famiglia nella vita quotidiana.

Le visite in carcere sarebbero «troppo rare e troppo brevi». Alla domanda sulle condizioni di Marius, l’avvocato ha risposto: «Non buone, soprattutto alla luce della situazione familiare».

Divieto di contatto con braccialetto elettronico?

Marius si trova in detenzione preventiva dal mese di giugno presso il carcere di massima sicurezza di Ila, in attesa di scontare la pena vera e propria.

La polizia ha richiesto una proroga della custodia cautelare di altre quattro settimane, dato che ritiene che sussista ancora il rischio di recidiva. Secondo la valutazione degli investigatori, il pericolo di ulteriori reati non è ancora diminuito in misura sufficiente.

Già in precedenza la difesa del figliastro del principe Haakon avevano chiesto che la detenzione preventiva fosse scontata sotto forma di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a Skaugum. All’epoca il tribunale aveva respinto la richiesta.

Alla base dell'incarcerazione c'è la valutazione del tribunale secondo cui, una volta rilasciato, Høiby potrebbe ricontattare una sua ex fidanzata e compiere nuovamente atti di violenza nei suoi confronti.

Allo stesso tempo, il tribunale ha stabilito che, con l’allungarsi della durata della custodia cautelare, si dovrebbero prendere in considerazione anche misure più lievi, come ad esempio il divieto di contatto con il braccialetto elettronico.

Ed è proprio questa la strada che la giudice intendeva seguire. Spetterà adesso all’istanza superiore decidere se Marius potrà effettivamente passare agli arresti domiciliari.