È finita Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati: ecco cosa cambia

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati (immagine d'archivio). Imago

Dopo quasi quattro anni di scontri in tribunale, Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati. Ma la loro battaglia legale non è ancora finita.