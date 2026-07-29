È finita
Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati: ecco cosa cambia
Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati (immagine d'archivio).
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Dopo quasi quattro anni di scontri in tribunale, Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati. Ma la loro battaglia legale non è ancora finita.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati, dopo una lunga battaglia legale iniziata con la separazione del 2022.
- Il Tribunale ha ridotto l'assegno di mantenimento per la figlia Isabel da 12'500 a 10'900 euro al mese, riconoscendo l'autonomia economica del figlio Cristian.
- Il divorzio è definitivo, ma la causa non è conclusa: il 16 ottobre il Tribunale dovrà esprimersi sulle eventuali responsabilità della fine del matrimonio.
Dopo quasi quattro anni di battaglie legali, il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato definitivamente al capolinea.
Il 6 luglio 2026 è diventata la data che chiude, anche dal punto di vista giuridico, una delle separazioni più seguite degli ultimi anni in Italia.
Come riporta «La Repubblica», la sentenza del Tribunale civile di Roma, depositata il 4 giugno e divenuta definitiva nei giorni scorsi, mette fine al lungo iter iniziato nell'estate del 2022, quando la coppia annunciò la separazione.
Da allora non sono mancati scontri in tribunale, dalla disputa sui celebri Rolex fino alle reciproche frecciate rilasciate attraverso i media.
Cambiano le condizioni economiche
La decisione del Tribunale riguarda anche il mantenimento della figlia minore Isabel. Francesco Totti dovrà continuare a versare un assegno mensile, ma l'importo è stato ridotto da 12'500 a 10'900 euro.
La revisione è legata al fatto che il figlio maggiore Cristian è stato riconosciuto economicamente indipendente, circostanza che ha portato a un ricalcolo delle condizioni economiche stabilite in precedenza.
Ilary ora può risposarsi
Con la conclusione del divorzio, Ilary Blasi ottiene anche il via libera formale per un eventuale nuovo matrimonio. Da tempo la conduttrice è al centro delle indiscrezioni su possibili seconde nozze con Bastian Müller, alimentate anche dalla comparsa di diversi anelli di fidanzamento, senza che sia mai arrivata un annuncio ufficiale.
Assistita dall'avvocato Alessandro Simeone, Blasi conclude così uno dei capitoli più delicati della sua vita privata.
La battaglia in tribunale non è ancora finita
Il divorzio, però, non chiude definitivamente il contenzioso tra gli ex coniugi. Resta infatti aperto il procedimento che dovrà stabilire eventuali responsabilità nella fine del matrimonio.
Il prossimo passaggio è fissato per il 16 ottobre. In quella data il perito nominato dal Tribunale presenterà le proprie conclusioni sulle cause che hanno portato alla rottura della coppia, un elemento che potrebbe essere decisivo per attribuire le responsabilità della separazione.