«Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera». Così Ilary Blasi spiega perché il matrimonio con Bastian Müller dovrà ancora aspettare. Prima la conclusione del divorzio con Francesco Totti, poi le nozze con l'imprenditore tedesco.

La Blasi conferma che il progetto è concreto, ma resta legato ai tempi dell'iter legale. «Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi», spiega la conduttrice, osservando che anche il periodo dell'anno influirà sull'organizzazione delle nozze. Il sì, quindi, non ha ancora una data.

C'è spazio anche per una battuta su Sal Da Vinci, che in passato le aveva promesso di cantare al ricevimento. «Adesso che ha vinto Sanremo mi sa che è molto richiesto», scherza la presentatrice, lasciando intendere che il cantante potrebbe essere tra gli ospiti dell'eventuale festa.

Ilary torna anche sulle conseguenze della separazione dall'ex capitano della Roma. «In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. È come una specie di terremoto», osserva, spiegando come ogni componente della famiglia abbia affrontato un percorso diverso per ritrovare un nuovo equilibrio.

Per il momento, quindi, nessuna data. Prima dovrà chiudersi definitivamente il divorzio con l'ex numero 10 giallorosso. Solo allora la Blasi potrà organizzare il matrimonio con Müller.