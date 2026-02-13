Ilary Blasi già pronta a risposarsi.
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Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero ormai a un passo dal matrimonio. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana e fissato le nozze per settembre.
Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti a compiere il passo più importante della loro relazione.
Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice Mediaset e l'imprenditore tedesco, insieme dall'autunno del 2022, avrebbero fissato il matrimonio per il mese di settembre, scegliendo come cornice la Costiera Amalfitana.
A riferirlo è l'agenzia «AGI», secondo cui la coppia avrebbe individuato in Villa Cimbrone, a Ravello, la location per la cerimonia.
La storica dimora, una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana, è conosciuta a livello internazionale per i suoi giardini e per la celebre Terrazza dell'Infinito, spesso scelta per matrimoni di prestigio.
Le indiscrezioni parlano di un'organizzazione avviata da tempo. Sempre secondo quanto riportato da AGI, la coppia avrebbe visitato Villa Cimbrone già in autunno, alcuni mesi dopo la proposta di matrimonio ricevuta a Parigi durante un viaggio di San Valentino e condivisa dalla conduttrice sui social.
Oltre alla location, sarebbero già state prenotate diverse camere negli alberghi della zona per ospitare amici e parenti, anche in arrivo dall'estero.
Un dettaglio che lascia intendere come l'evento sia ormai in una fase avanzata di preparazione.
A rendere possibile il nuovo matrimonio sarebbe stata anche la conclusione dell'iter di divorzio con Francesco Totti.
Come riporta anche il «Corriere della Sera», la sentenza definitiva è stata pronunciata il 6 luglio, permettendo così a Ilary Blasi di programmare ufficialmente le nozze con il compagno.
Per il momento i diretti interessati non hanno confermato né la data né la location della cerimonia.
Secondo le indiscrezioni, il matrimonio dovrebbe svolgersi nell'ultimo scorcio dell'estate. Il periodo compreso tra il 18 e il 20 settembre viene indicato come quello più probabile, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.
Se le indiscrezioni saranno confermate, la Costiera Amalfitana farà da sfondo a uno degli eventi mondani più attesi della fine dell'estate, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella vita della conduttrice dopo la fine del lungo matrimonio con l'ex capitano della Roma.