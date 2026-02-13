Scelta anche la location? Ilary Blasi pronta al «sì»: spunta la data delle nozze con Bastian Müller

Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero ormai a un passo dal matrimonio. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana e fissato le nozze per settembre.