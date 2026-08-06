Rai Fiction ha avviato la scrittura del reboot di «Imma Tataranni», che non vedrà il ritorno di Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

«L'addio di Scalera è stato un piccolo lutto: lei era Imma, è complesso sostituirla», ammette la direttrice Maria Pia Ammirati. La Rai non affiderà quindi lo stesso personaggio a un'altra attrice, ma costruirà la serie attorno a nuovi protagonisti.

Anche Pietro De Ruggeri uscirà di scena. Gallo aveva già escluso un ritorno lo scorso maggio: «Con «Imma Tataranni» no». Sui social, però, aveva salutato la fiction con una fotografia della prima stagione, «quella a cui sono più legato», ricordando sette anni di lavoro.

La decisione di Scalera era maturata molto prima dell'ultima puntata. L'attrice non ricorda nemmeno l'ultimo ciak, forse cancellato dalla memoria «per proteggermi emotivamente». In origine avrebbe dovuto girare due sole stagioni, ma ha lasciato la serie dopo la quinta, convinta che il percorso del personaggio fosse ormai concluso.

Il cambiamento potrebbe coinvolgere anche gli autori. A marzo lo sceneggiatore Salvatore De Mola aveva spiegato che il nuovo corso non avrebbe garantito la conferma della stessa squadra di scrittura, precisando di non essere ancora stato contattato. La Rai, finora, non ha comunicato chi stia lavorando al progetto.

La sfida parte comunque da una fiction ancora molto seguita: il finale della quinta stagione ha raccolto 4,511 milioni di spettatori e il 24,5% di share. Restano da conoscere il cast, la trama, il calendario delle riprese e la data di messa in onda.