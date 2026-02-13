Il prossimo 21 luglio prende il via la 49a edizione del più grande festival musicale all'aperto della Svizzera. Cinquant'anni fa, il Paléo Festival di Nyon ebbe inizio con un altro nome e con un sound decisamente più folk.

La prima edizione si tenne nel 1976, ancora al chiuso. L'evento fu fondato con il nome di «First Folk Festival», poiché l'idea alla base era interamente ispirata al folk degli anni ’70. Attrazione principale era la band francese Malicorne: 1'800 persone accorsero per ascoltare la musica del gruppo, che fondeva la tradizione francese con i ritmi rock moderni.

La foto in bianco e nero è stata però scattata quattro anni dopo, in occasione della quinta edizione del festival, quando l'evento si svolgeva già per la quarta volta all'aperto, sulle rive del Lago Lemano. Dal 1976 il festival era cresciuto costantemente. Nel 1980, quando si chiamava «Nyon Folk Festival» attirava già 50'000 visitatori.

La quinta edizione segnò un'apertura musicale. Nel programma trovarono spazio anche il blues, la salsa e i ritmi brasiliani e africani, come riporta la storia del festival.

La foto del 24 luglio 1980 venne scattata sotto il sole. Per la prima volta i visitatori dovettero tuttavia affrontare anche una pioggia battente durante il festival. A coronare la delusione, il musicista blues britannico John Mayall annullò la sua esibizione all'ultimo momento.

Un successo gigantesco

Particolarmente significativa nella quinta edizione fu la rivoluzionaria serie di concerti «La Carovana del Mediterraneo» (il titolo era in italiano), che tra la fine degli anni ’70 e l'inizio degli anni ’80 riunì sul palco musicisti internazionali di vari generi. A Nyon si esibirono insieme il cantautore statunitense Stephen Stills, il cantante folk Richie Havens e il cantautore italiano Angelo Branduardi.

Dopo il 1980 il festival ha continuato a crescere; la sua storia è anche quella di una gestione delle crisi contro la pioggia, le cancellazioni dell'ultimo minuto e le insidie logistiche del proprio, gigantesco successo. Il festival ha cambiato sede più volte; oggi si svolge sulla «Plaine de l'Asse», sopra Nyon, e accoglie ogni anno 250'000 appassionati di musica.

Anche dal punto di vista musicale sono cambiate molte cose. Quest'anno, ad esempio, Katy Perry è tra gli headliner dell'edizione che si terrà dal 21 al 26 luglio. Non mancherà un po' di nostalgia: in cartellone, ad esempio, anche la band new wave The Cure, (mercoledì 22 luglio) che a Nyon si è già esibita, a partire dal 1985, per quattro volte.