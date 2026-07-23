La pausa estiva di Jannik Sinner potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice vacanza. Secondo «L'Unione Sarda», il numero uno del tennis mondiale avrebbe visitato alcune proprietà nel nord della Sardegna, mostrando interesse per una villa nella prestigiosa località di Porto Rafael.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «L'Unione Sarda», Jannik Sinner avrebbe visitato alcune ville in Gallura, mostrando interesse per una residenza a Porto Rafael.

Durante la vacanza in Sardegna, il numero uno del mondo è stato avvistato nell'arcipelago della Maddalena insieme alla fidanzata, ai familiari e ad alcuni amici, come riferisce «Olbianova».

Se l'operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe un nuovo investimento immobiliare in Italia per il campione altoatesino. Riepilogo creato con

Dopo gli ultimi impegni del circuito, Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di riposo in Sardegna.

Ma il soggiorno sull'isola potrebbe avere risvolti che vanno oltre il semplice relax. Secondo quanto riferisce «L'Unione Sarda», il campione altoatesino starebbe valutando l'acquisto di una residenza nella zona di Palau.

L'immobile che avrebbe attirato maggiormente la sua attenzione si trova a Porto Rafael, esclusiva località affacciata sulla Costa Smeralda.

La villa, ancora in fase di completamento secondo le indiscrezioni, si affaccia sul borgo fondato da Rafael Neville Rubiu e rappresenterebbe un nuovo investimento immobiliare per il numero uno del ranking ATP.

Nei giorni trascorsi in Sardegna, Sinner si è dedicato soprattutto al riposo in vista del ritorno agli allenamenti.

Come riporta «Olbianova», è stato avvistato nell'arcipelago della Maddalena insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, al padre Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici. Il gruppo avrebbe trascorso una giornata in barca tra le isole del nord della Gallura.

Nonostante il tentativo di vivere la vacanza lontano dai riflettori, la presenza del tennista non è passata inosservata. Numerosi fan hanno colto l'occasione per avvicinarlo e chiedergli una fotografia o un autografo.

Se l'acquisto della villa dovesse andare in porto, si tratterebbe dell'ennesimo investimento immobiliare di Sinner in Italia.

Negli ultimi anni il campione aveva già acquistato alcune proprietà a Milano, pur continuando a mantenere un forte legame con l'Alto Adige, dove è cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria.