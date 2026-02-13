La coppia formata da Zendaya e Tom Holland torna a interpretare MJ e Spider-Man.

Hai fretta? blue News riassume per te «Spider-Man: Brand New Day» è già il quarto capitolo della saga cinematografica dell'era di Tom Holland.

Nei panni di Peter Parker, cerca di riconquistare il suo grande amore e il suo migliore amico, mentre una forza malvagia e invisibile gli si oppone.

Oltre a Tom Holland, tornano nei loro ruoli anche sua moglie Zendaya e Jacob Batalon. Sadie Sink interpreta l’antagonista, mentre Jon Bernthal è nei panni del Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk.

«Spider-Man: Brand New Day» sarà in programmazione dal 29 luglio nei blue Cinema. Riepilogo creato con

«Ritorno al punto di partenza»: è questa la situazione iniziale dell’ultima avventura del supereroe probabilmente più popolare e famoso dell’universo Marvel.

In «Spider-Man: Brand New Day», tutta la popolazione di New York conosce e acclama il misterioso paladino della giustizia dalla maschera di tendenza. Ma nessuno sa più chi si nasconda dietro di questa. Peter Parker agisce in incognito.

Chi ha visto lo spettacolare capitolo finale della trilogia «Home» – «Spider-Man: No Way Home» – ne conosce il motivo. Nel finale mozzafiato, Spidey chiede al potente mago Dr. Strange di cancellare Peter Parker dai ricordi delle persone che lo circondano.

La sua immagine era stata troppo denigrata dall’opinione pubblica, e anche il suo grande amore MJ e il suo migliore amico Ned ne avevano risentito.

Peter Parker, il piccolo stalker

All’inizio di «Spider-Man: Brand New Day» si scopre che Spidey, grazie alla sua vera identità tenuta segreta, può ora svolgere il proprio lavoro in tutta spensieratezza e con grande efficienza.

Ha un ottimo rapporto con la polizia, quasi di fiducia con la comandante, con la quale è in contatto telefonico regolare.

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Ma non può reprimere per sempre i suoi veri sentimenti. Il desiderio di rivedere MJ e Ned è troppo forte. E così diventa quasi uno stalker, incontrandoli più di una volta «per caso».

Nel frattempo, una forza invisibile, in grado di assumere il controllo mentale delle persone, sta seminando il caos.

La misteriosa organizzazione di sicurezza «Damage Control» (una frecciatina alla società concorrente DC?) contatta Spider-Man e gli comunica di aver urgente bisogno del suo aiuto per combattere l’entità malvagia.

Una nuova era con un cast ben noto

Con la sua premessa narrativa, «Spider-Man: Brand New Day» segna un nuovo inizio. I ruoli principali continuano però a essere interpretati dagli stessi attori della trilogia «Home».

Tom Holland interpreta Spidey già per la settima (!) volta, di cui tre apparizioni nei film degli «Avengers». Sua moglie Zendaya incarna nuovamente MJ, il grande amore di Peter Parker, e anche Jacob Balaton torna nei panni del suo migliore amico Ned.

Spider-Man è diventato più adulto, più maturo, e questa è anche l’impressione generale che trasmette il film. La spensieratezza e l’ingenuità giovanili, l’audacia che contraddistinguevano fortemente questo personaggio, ne risultano in qualche modo attenuate.

Il che però non significa che gli manchi l’umorismo. A garantirlo è soprattutto l’interazione tra Tom Holland e Jon Bernthal nei panni del duro «Punisher», che diventa alleato di Spider-Man quasi suo malgrado.

Ne risulta una «bromance» rinfrescante e scherzosa, ricca di battute fulminanti. E anche l’incontro con Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, regala qualche sorriso.

Problemi più seri

E proprio come nei suoi anni giovanili, Peter Parker continua a rimuginare e a lottare con se stesso. Ma anche il modo in cui si confronta con se stesso è cambiato, adattandosi all’età.

Deve imparare ad affrontare le perdite e ad aprirsi ai cambiamenti. Ora non sono più i processi di ricerca di sé a dominare, bensì quelli di accettazione e superamento.

Anche dal punto di vista emotivo, «Spider-Man: Brand New Day» riesce a conquistare il pubblico, naturalmente soprattutto negli incontri tra Peter e MJ o Ned.

Il fatto che tra Tom Holland e Zendaya continui a scoccare la scintilla non sorprende più di tanto, vista la loro recente unione nella vita reale.

Viva il multiverso!

Per quanto riguarda i crossover, «Spider-Man: Brand New Day» riserva ovviamente ancora alcune grandi sorprese oltre a Punisher e Hulk. Ma è proprio qui che la trama vacilla un po’.

La trama incentrata sul misterioso potere telepatico che si trasforma in una minaccia assume un ruolo quasi troppo dominante. Di conseguenza, nella fase finale il film risulta un po’ troppo lento.

Considerato nel suo insieme, «Spider-Man: Brand New Day» è però un’avventura ben riuscita e ricca di sfaccettature, che fa anche ridere e suscita grandi emozioni. Ed è semplicemente un piacere vedere Spidey che si lancia di nuovo con eleganza tra i maestosi grattacieli di New York!

«Spider-Man: Brand New Day» sarà in programmazione dal 29 luglio nei blue Cinema.