Quando l’influencer Edda Pilz si stava per imbarcare sull’aereo, è stata fermata a causa del suo abbigliamento. Una dipendente ha ritenuto che i suoi vestiti fossero troppo succinti. Quali sono le regole in vigore presso compagnie aeree come Edelweiss, Chair, Helvetic e Swiss?

L'influencer è potuta salire sul volo solo dopo che si è coperta con un giacchettino.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer Edda Pilz ha potuto imbarcarsi sul volo per Maiorca solo dopo aver indossato un giacchettino in più.

La dipendente di Lufthansa, al gate, ha giudicato che il suo abbigliamento fosse troppo succinto.

La compagnia aerea tedesca ha esaminato l'accaduto, spiegando la propria prassi.

blue News ha chiesto ad alcune compagnie aeree svizzere quali siano le loro norme in materia di abbigliamento.

L'influencer tedesca Edda Pilz voleva imbarcarsi tranquillamente sul suo volo per Maiorca, ma al gate è stata fermata durante il controllo dei biglietti, come ha raccontato lei stessa in un video su Instagram.

Una dipendente allo sportello della Lufthansa le avrebbe fatto notare che il suo abbigliamento era troppo succinto. Se voleva imbarcarsi, avrebbe dovuto cambiarsi.

La 25enne indossava dei pantaloncini sportivi e un reggiseno sportivo, cosa per nulla insolita per lei, con temperature intorno ai 30 gradi.

A quel punto si è messa una giacchettino grigio, ma a quanto pare non bastava. Le è stato chiesto di chiudere la zip del maglione, ha spiegato l’influencer.

Edda si è infastidita in particolare di un'altra affermazione della dipendente: «Poi ha anche aggiunto che, a causa mia, l'intero volo avrebbe subito un ritardo».

«Un abbigliamento adeguato»

Lufthansa ha già rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto a diversi organi di stampa. Le segnalazioni relative a possibili problemi nella gestione dei passeggeri vengono prese molto sul serio. I casi in questione vengono esaminati internamente.

In linea di principio, presso la compagnia vige la seguente regola: «Lufthansa si aspetta che tutti i passeggeri indossino un abbigliamento adeguato al carattere di un viaggio pubblico e che non comprometta il benessere di viaggiatori provenienti dai Paesi più diversi».

Tale requisito fa parte delle condizioni di trasporto. Le decisioni vengono prese dai collaboratori «con buon senso e nell’ambito della loro discrezionalità».

Ma come gestiscono ad esempio altre compagnie la questione dell’abbigliamento a bordo? blue News ha chiesto informazioni a quattro compagnie svizzere.

Edelweiss

«Edelweiss non prevede un codice di abbigliamento specifico per i passeggeri», ha dichiarato la compagnia a blue News.

«In linea di principio, tuttavia, ci aspettiamo che l’abbigliamento sia adeguato al carattere di un viaggio pubblico e sia rispettoso e appropriato nei confronti degli altri passeggeri e del personale». Ciò vale indipendentemente dalla classe di viaggio prenotata.

Non esiste nemmeno un elenco di vestiti espressamente vietati. «L’adeguatezza di un abito viene sempre valutata caso per caso». I collaboratori terrebbero conto della situazione e agirebbero con buon senso.

La compagnia non è a conoscenza di casi in cui ai viaggiatori sia stato negato il trasporto a causa del loro vestiario o in cui siano stati costretti a cambiarsi.

Chair

La situazione è simile anche per Chair Airlines. «Chair Airlines non ha regole specifiche in materia di abbigliamento che vietino in modo generalizzato determinati capi», ha comunicato la compagnia a blue News.

In linea di principio, ci si aspetta che i passeggeri indossino «un abbigliamento adeguato ai tempi e appropriato, che tenga conto del fatto di viaggiare insieme a bordo».

Date le elevate temperature attuali, si comprende che i viaggiatori indossino abiti più leggeri ed estivi.

Non esiste un divieto generale relativo a determinati capi di abbigliamento o stili. Ciò che conta è sempre la situazione concreta a bordo. Inoltre tutti i passeggeri devono sentirsi a proprio agio.

«Qualora in un caso specifico dovesse verificarsi una situazione in cui altri passeggeri si sentano a disagio o sia necessario un chiarimento, ci affidiamo alla valutazione del nostro equipaggio in loco», ha spiegato la compagnia.

Anche riguardo alle possibili conseguenze, la compagnia aerea si mostra cauta: «Il rifiuto di imbarco basato esclusivamente sull’abbigliamento non è una prassi standard presso Chair Airlines, ma può essere preso in considerazione al massimo in un caso isolato molto specifico».

L’obiettivo principale è sempre «una soluzione adeguata e proporzionata, concordata direttamente con il passeggero interessato».

Swiss

Anche presso Swiss non esistono regole esplicite in materia di vestiario per i viaggiatori. Questi devono sentirsi a proprio agio a bordo.

«Per quanto riguarda l’abbigliamento e i modi, ci affidiamo al buon senso dei nostri ospiti e abbiamo avuto esperienze decisamente positive», si legge nella risposta fornita a blue News.

Secondo Swiss capita «molto raramente» che a un passeggero venga negato il trasporto. Non ci sono inoltre differenze tra Economy, Business e First Class.

In linea di principio sono ammessi tutti i tipi di abiti e tutti gli stili: «In casi eccezionali molto rari – ad esempio in presenza di abbigliamento indecente o poco igienico – il nostro personale di cabina interverrebbe per garantire il comfort e il benessere di tutti i passeggeri a bordo», ha chiarito Swiss.

«In un caso del genere, chiederemmo cortesemente alla persona in questione di coprirsi con qualcosa; potrebbe anche trattarsi di una coperta. Tuttavia, non teniamo statistiche al riguardo».

Helvetic Airways

Come le altre compagnie, anche Helvetic Airways non prevede regole formali in materia di vestiario per i viaggiatori.

«In linea di principio, nessun passeggero viene escluso dal trasporto a causa del proprio abbigliamento», ha chiarito la compagnia a blue News.

Si punta invece sulla responsabilità individuale: «Confidiamo nel buon senso dei nostri passeggeri nel scegliere un abbigliamento adeguato per il volo, soprattutto in considerazione delle usanze del Paese di destinazione».