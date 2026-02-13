Akasha prende il centro della scena dopo il risveglio provocato dalla musica del vampiro rockstar. Sheila Atim guiderà il nuovo capitolo, mentre Hannah Moscovitch sostituirà Rolin Jones come showrunner. La sceneggiatrice conosce già la regina: nella terza stagione ha curato proprio Akasha e Gabriella. Jones resterà produttore esecutivo.

«Vedremo i personaggi che amiamo affrontare Akasha, con il loro mondo e il nostro in bilico», ha anticipato il responsabile di AMC Studios Dan McDermott. Il teaser alza subito la posta: «Uccideteli tutti. Io sono la risposta».

Lestat, però, conserva il segreto della catastrofe. Sam Reid affida ai nastri di «The Failures» il percorso verso «una serie di decisioni che dobbiamo ancora svelare». Dopo la decapitazione, il vampiro comprende di essere stato «manovrato per tutta la vita» e rifiuta il piano preparato da Gabriella. La quarta stagione dovrà colmare il vuoto tra quella ribellione e il mondo distrutto mostrato nell'ultima scena.

E il rock non è un trucco. Reid canta personalmente i brani di Lestat e ha difeso le esibizioni dal vivo sul set: «Volevo gli errori, le vene mentre canto. Non volevo che sembrasse un musical». L'album «The Failures», uscito il giorno del rinnovo, raccoglie 23 tracce. AMC non ha ancora indicato la data d'uscita della quarta stagione.