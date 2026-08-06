Mercoledì sera, durante la cerimonia di apertura della 79a edizione del Locarno Film Festival, l'attrice italiana Isabella Rossellini ha ricevuto l'Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema.

«Sono molto onorata perché non mi ero resa conto di essere "eccellente". E poi mi fa piacere anche perché mio padre ha vinto questo premio nel 1948, quindi quasi 80 anni, fa e mio fratello, produttore, nel 2022: quindi sono all'altezza di mio padre e del mio fratellone e questo mi riempie di orgoglio», ha affermato con un grande sorriso Isabella Rossellini.

Figura di spicco del cinema contemporaneo, l'attrice è stata celebrata per una carriera caratterizzata da collaborazioni con grandi registi, da David Lynch a Robert Zemeckis.

Questa sera tornerà a Locarno con «Sailor e Lula» (1990), il film cult proprio di Lynch proiettato in Piazza Grande, dopo un incontro con il pubblico.

Premiata per una carriera che spazia dal cinema d'autore alle produzioni internazionali, passando per impegni personali, Isabella Rossellini è stata omaggiata durante la cerimonia di apertura per il suo percorso e il suo attaccamento alla libertà artistica.

«Ruolo del festival come spazio d'incontro fra le culture»

Poco prima, alla Magistrale di Locarno, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha reso omaggio a una personalità che «non ha mai smesso di impegnarsi per la libertà e l'indipendenza delle donne».

Più in generale, la ministra della cultura ha insistito sul ruolo del festival come spazio d'incontro fra le culture. «Locarno è una vetrina del cinema svizzero, nella quale si riflette il cinema mondiale», ha dichiarato, omaggiando un incontro che favorisce «la diffusione del cinema elvetico».