È morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni ed è scomparso dopo una lunga malattia. A dare la notizia è Il Mattino.

Musica Addio a Peppino di Capri: il cantante si è spento a 87 anni

Interprete tra i più amati della musica italiana e pianista raffinato, lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi.

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio 1939.

Il suo talento musicale si manifestò fin da giovanissimo e diede il via a una carriera lunga e ricca di successi, che lo portò a esibirsi numerose volte sul palco del Festival di Sanremo, vinto in due occasioni.

Una carriera che aveva già raggiunto l'apice negli anni Sessanta, segnata da grandi successi come «Champagne», «E mo e mo», «Roberta», «Let's Twist Again» e «Saint Tropez Twist».

Era nato, del resto, in una famiglia di musicisti. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa quando, al termine di una serata in suo onore, accolto dagli applausi e da una standing ovation del pubblico, chiese il microfono per cantare insieme alla band Capri Rockers, guidata dal figlio Edoardo Faiella, «Champagne» e «Il sognatore».