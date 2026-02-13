J-Ax racconta per la prima volta cosa accadde davvero dopo la fine di Newtopia. Ospite di «The BSMT», il rapper rivela che lui e Fedez firmarono un accordo di riservatezza con penali milionarie, ma decise di non far valere quelle clausole.

Per J-Ax, la separazione non esplose per un episodio preciso, ma fu il punto d'arrivo di tensioni maturate nel tempo. Da qui la scelta di regolamentare anche la chiusura di Newtopia con un'intesa che prevedeva obblighi di riservatezza e penali molto elevate.

«La gente pensa che sia successo un episodio preciso, ma non è andata così», racconta il rapper. «Avevamo firmato un accordo di riservatezza con penali milionarie. Quando Fedez parlò della vicenda con Peter Gomez, avrei potuto rivalermi. Ho scelto di non farlo».

La ricostruzione aggiunge un tassello inedito a una delle separazioni più discusse della musica italiana. Secondo J-Ax, la fine del loro sodalizio artistico e imprenditoriale fu il risultato di divergenze che si trascinarono nel tempo, più che di una rottura improvvisa.

Negli anni successivi i rapporti si sono progressivamente ricuciti. Il ritorno insieme sul palco di San Siro ha segnato il riavvicinamento davanti al pubblico, mentre la collaborazione in «Disco Paradise» ha confermato che tra i due si era aperta una nuova fase.

Mentre torna su una delle pagine più discusse della sua carriera, J-Ax continua intanto l'attività dal vivo con le date del Radio Skylab Tour 2026. Negli ultimi mesi è tornato anche sul palco del Festival di Sanremo 2026 come concorrente con «Italia Starter Pack», affiancando ai concerti i nuovi episodi del podcast «Non aprite quella podcast».