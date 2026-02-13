James Van Der Beek è stato omaggiato con una dedica speciale nella nuova serie tv «Elle». L'attore di «Dawson's Creek» è scomparso a febbraio all'età di 48 anni dopo aver combattuto duramente contro un cancro al colon-retto.

I produttori dello show hanno reso omaggio a James inserendo una didascalia prima dei titoli di coda. Il messaggio recita semplicemente: «In amorevole memoria di James Van Der Beek».

James ha interpretato il personaggio di Dean Wilson nella serie che segue le vicende della giovane Elle Woods, interpretata dalla debuttante Lexi Minetree.

La serie, che vede nel cast anche June Diane Raphael e Tom Everett Scott, è ambientata sei anni prima degli eventi di «Legally Blond», film del 2001 con Reese Witherspoon nei panni di Elle.

I ricordi sul set

In una recente intervista per People, June ha ricordato la sua esperienza lavorativa con James sul set. «Sono onorata di aver trascorso del tempo con lui e di aver condiviso quelle scene con lui», ha dichiarato, descrivendo la star di «Varsity Blues» come un uomo «semplicemente affascinante e con cui è stato facilissimo lavorare».

Dopo la première della serie a New York, la moglie di James, Kimberly Van Der Beek, ha rivelato che due dei loro sei figli, Emilia e Annabel, erano andate a trovare il padre sul set.

«Emilia e Annabel hanno avuto il piacere di essere sul set con lui in momenti diversi. Hanno trattato le bambine in modo meraviglioso ed era così orgoglioso di questo ruolo... soprattutto perché le sue figlie non vedevano l'ora di vederlo!», ha scritto.

L'ultima interpretazione cinematografica di James è stata nel thriller «The Gates».

«Elle» è disponibile in streaming su Prime Video.