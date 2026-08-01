Dieci donne hanno accusato l'attore premio Oscar e leader del gruppo Thirty Seconds to Mars di aver tenuto un comportamento abusivo nei loro confronti tra il 2002 e il 2016, quando erano adolescenti.

Le testimoni hanno riferito di presunti episodi di violenza sessuale, minacce di violenza sessuale, rapporti sessuali con una minorenne e telefonate a sfondo sessuale.

Il cantante e attore ha reagito con un comunicato. «Non ho mai commesso abusi sessuali nei confronti di nessuno in tutta la mia vita. Queste accuse sono assolutamente e categoricamente false», ha sottolineato.

Inoltre, alcune persone che hanno lavorato con i Thirty Seconds to Mars hanno affermato nel documentario che i membri dello staff non si sentivano a proprio agio di fronte alla «differenza di età decisamente troppo grande» tra il leader del gruppo e le ragazze che egli avrebbe invitato nel backstage.

La BBC ha affermato di aver verificato la veridicità delle testimonianze. Ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte di Jared Leto quando gli è stato chiesto di rilasciare un commento prima della messa in onda del documentario.

Queste accuse arrivano a un anno di distanza da quando la star di «Suicide Squad» era stata oggetto di accuse simili da parte di nove donne che si erano confidate con «Air Mail» in occasione di un articolo intitolato «The Cult of Leto». Anche un rappresentante della star aveva smentito tali accuse.

Jared Leto ha recentemente interpretato Skeletor nel film «I Padroni dell'Universo», uscito il 5 giugno.