Per Jodie Foster «F1 – Il film» è stato realizzato con l'intelligenza artificiale. L'attrice Premio Oscar ha citato la pellicola campione di incassi del 2025, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris, come un esempio di film prodotti attraverso l'intelligenza artificiale generativa, durante una discussione sull'utilizzo della tecnologia all'Aspen Ideas Festival, in Colorado.

«Non lo dico in tono dispregiativo, come potrei? Questo film ha incassato milioni di dollari. Ma guardo un film come F1 e penso: ‹F1 è stato creato dall'intelligenza artificiale›». O no?», ha detto la star, secondo quanto riportato da Deadline.

«Voglio dire, la struttura è esattamente quella che si impara a scuola», ha spiegato. «Gli attori recitano le battute esattamente come sarebbero state scritte da un computer, ovvero come avrebbero scritto la cosa giusta per quel momento. Oltre a essere riusciti a padroneggiare la tecnologia per creare qualcosa di grandioso e bello, anche se molte informazioni provengono da altre fonti».

Diretto da Joseph Kosinski e scritto da Ehren Kruger, «F1 – Il film» è stato un grande successo commerciale, con un incasso di oltre 600 milioni di dollari al box office. Ha inoltre ricevuto quattro nomination agli Oscar, trionfando nella categoria di Miglior Suono.

Un problema per i posti di lavoro

L'attrice de «Il silenzio degli innocenti» ha sottolineato che l'intelligenza artificiale sta «eliminando molti posti di lavoro» a Hollywood, seppur insistendo sul fatto che l'AI potrebbe essere utile per «piccole cose di supporto» come la pre-visualizzazione e lo storyboard durante la fase di pre-produzione.

Jodie ha inoltre ammesso che il suo ultimo film, il thriller francese «A Private Life», include una sequenza onirica realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che lei considera riuscita, nonostante le immagini «non avessero alcun senso».

«Quello che tutti vorremmo è che i cineasti riuscissero a dominare l'IA, senza mai perdere di vista questo obiettivo», ha aggiunto. «Se riuscissimo a dominare l'IA in modo costante nel tempo, potremmo essere in grado di creare opere che ci rispecchino, e di migliorare le cose».