John Legend interpreterà Harry Belafonte in un nuovo film dedicato al musicista, attore e attivista per i diritti civili. Le riprese di «The Road Home», questo il titolo del lungometraggio, si stanno attualmente svolgendo in Sudafrica.

Legend ha annunciato la notizia su Instagram: «Harry Belafonte era un mio amico, un mio mentore, un mio alleato nella lotta per la giustizia. Ha definito gli standard di ciò che significa essere un artista e un attivista».

«Portarlo in vita sullo schermo è un privilegio che non prendo alla leggera. The Road Home. Le riprese sono in corso in Sudafrica», ha aggiunto.

Legend si unisce a un cast che comprende la star sudafricana Thabo Rametsi, Cynthia Erivo, Guy Pearce e Johnny Flynn.

Di cosa parla «The Road Home»?

«The Road Home» racconta la storia delle leggende sudafricane del jazz Hugh Masekela e Miriam 'Mama Africa' Makeba, e del loro tour durante l'apartheid con Paul Simon a supporto del suo album «Graceland» del 1986.

Esiliato dal Sudafrica, Masekela (Rametsi) si ritrova diviso tra due mondi quando il Movimento Anti-Apartheid, guidato dal suo mentore, l'arcivescovo Trevor Huddleston (Pearce), lancia un boicottaggio contro il suo amico Paul Simon (Flynn) proprio a causa del suo album Graceland, ispirato alla musica dei quartieri poveri.

Come riportato in un comunicato stampa, «The Road Home» è una storia di «sfida, sacrificio e resilienza dello spirito umano». Il film conterrà musiche di Masekela, Makeba e Simon. La regia è affidata a Bill Condon.

Belafonte, noto per brani come «Day-O (The Banana Boat Song)» e «Jump in the Line», è scomparso nel 2023 all'età di 96 anni.