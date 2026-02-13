John Leguizamo dipendeva dalla troupe anche per andare in bagno e mangiare durante le riprese di «Odissea». Le lenti opache scelte per Eumeo gli oscuravano la vista per 12-14 ore al giorno.

Cinema John Leguizamo senza vista per 14 ore sul set di «Odissea», ecco perché

«Non vedevo il telefono, non potevo leggere né chiamare», ha detto l'attore a «Entertainment Tonight», nell'intervista rilanciata da «The Independent».

Anche l'altro occhio restava appannato. Qualcuno doveva quindi guidarlo fuori dal set, accompagnarlo a tavola e riportarlo davanti alla macchina da presa.

Le pause si sono rivelate ancora più difficili. Senza libri, telefonate o schermi, Leguizamo restava solo con i propri pensieri. «Troppo tempo nella mia testa. È una cosa pericolosa».

La trasformazione nasce da una libertà presa da Nolan rispetto all'«Odissea» di Omero. Nel poema, Eumeo è il fedele guardiano dei maiali e alleato di Odisseo, ma non è cieco. Il film lo presenta invece con una cataratta avanzata, riprodotta attraverso speciali lenti a contatto.

Leguizamo recita accanto a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Charlize Theron. «Odissea» è nelle sale italiane dal 16 luglio 2026.