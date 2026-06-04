Lo sceneggiatore J.R. Wicker sostiene che i primi due capitoli del franchise con Keanu Reeves contengano numerosi elementi simili alla sua sceneggiatura «Blood for Escobar» e ha portato il caso davanti a un tribunale federale.

La saga di «John Wick» è finita al centro di una causa per violazione del copyright.

Lo sceneggiatore J.R. Wicker ha citato in giudizio la società di produzione Thunder Road Films, lo sceneggiatore Derek Kolstad e il distributore Lionsgate, sostenendo che il franchise con Keanu Reeves presenti elementi «sorprendentemente e sostanzialmente simili» alla sua sceneggiatura «Blood for Escobar».

Secondo la denuncia, depositata presso un tribunale federale della California e visionata da The Hollywood Reporter, entrambe le opere raccontano la storia di un ex sicario vedovo e di mezza età che, suo malgrado, torna nel mondo criminale e intraprende una scia di omicidi mentre affronta una società segreta internazionale di assassini.

Wicker chiede almeno 10 milioni di dollari (circa 8,7 milioni di euro) dei profitti generati dai film.

Tra le analogie evidenziate nella causa c'è anche l'incipit. Come in «John Wick», la sceneggiatura di Wicker si apre con un'irruzione nella casa del protagonista, Alex, durante la quale viene ucciso il suo animale.

In seguito, l'uomo recupera un arsenale nascosto nella propria abitazione e dà il via a una sequenza d'azione ambientata in un nightclub.

Secondo la denuncia, entrambe le storie presentano inoltre una rete di killer professionisti gestita da un'organizzazione strutturata e burocratica.

I legali di Wicker accusano Kolstad di aver copiato la sceneggiatura «intenzionalmente, apertamente e senza autorizzazione».

Lo sceneggiatore sostiene che Kolstad abbia avuto accesso a una copia di «Blood for Escobar» tramite Mike Goldberg, fondatore di Abstract Entertainment e giudice di un concorso di sceneggiatura al quale l'opera era stata presentata.

Wicker afferma inoltre di aver visto il film «John Wick» per la prima volta soltanto lo scorso anno.