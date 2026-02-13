Jon Bernthal scende in campo a difesa di Lupita Nyong'o, co-star in «Odissea». Il regista Christopher Nolan è stato duramente attaccato da molti utenti social, incluso Elon Musk, per aver scritturato un'attrice nera per la parte di Elena di Troia, definita «il volto che ha fatto salpare mille navi».

Parlando della controversia, Bernthal, che interpreta Menelao, marito di Elena, ha difeso l'attrice Premio Oscar in un'intervista con il The Hollywood Reporter.

«Non ho letto nulla di tutto ciò, ho solo sentito delle voci, e per me è assurdo commentare un film che la gente non ha visto», ha dichiarato Bernthal, elogiando l'interpretazione dell'attrice.

«Oltre ad essere di una bellezza incomparabile, Lupita riesce a comunicare tantissimo con pochissimo. Sono davvero felice che sia stata scelta lei, non riesco a immaginare nessun'altra in quel ruolo».

Nolan ha recentemente risposto alle polemiche sorte intorno al suo film in un'intervista al «Telegraph», affermando: «Fa parte del gioco... Ma sapete, queste discussioni che avvengono prima che la gente veda il film sono sempre irrilevanti, perché questa gente non sa nemmeno di cosa tratti realmente il film».

Anche lei respinge le critiche

La star di «12 anni schiavo», che interpreta anche Clitennestra, la sorella di Elena, nel film, ha respinto le critiche in un'intervista rilasciata a «ELLE» a maggio.

«Sostengo pienamente l'intento di Chris e la versione della storia che sta raccontando. Il nostro cast è rappresentativo del mondo», ha sottolineato.

«Non sprecherò il mio tempo a cercare una difesa. Le critiche esisteranno comunque, che io risponda o meno».

«È davvero un onore far parte dell'Odissea, perché è un'opera grandiosa. Abbraccia mondi diversi. Ecco perché il cast è quello che è. Stiamo prendendo parte alla narrazione epica del nostro tempo».

«Odissea», con Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland, è ora nelle sale cinematografiche.