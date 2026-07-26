Dopo l'uscita di «Falling or Flying» nel 2023, Jorja Smith ha ridimensionato la presenza online. I continui commenti sul peso avevano reso l'esposizione pubblica sempre più difficile, mentre l'attività dal vivo è proseguita.

Il passo indietro ha riguardato soprattutto i social. «Non mi sono davvero fermata: avevo ancora degli show. Semplicemente non ero molto sui social», ha precisato a «British GQ».

Il punto di rottura è arrivato quando il suo corpo è diventato oggetto di discussione online. Smith aveva preso peso, ma si sentiva felice, sana e a proprio agio. L'ha destabilizzata il numero di persone pronte a commentarne l'aspetto.

Il problema non era il cambiamento fisico. «Non è normale che così tanta gente abbia un'opinione su di te». La pressione ha incrinato anche una sicurezza costruita negli anni: «Pensavo di essere fatta per questo, ma non quel giorno».

Carriera senza pause

La fatica si è sommata a una carriera iniziata giovanissima e proseguita senza vere pause. «Volevo sempre fare di più: avanti, avanti, avanti. Non ho mai avuto vere soste e non so come fermarmi».

Dopo il secondo album, Smith ha abbassato il ritmo e rimesso al centro il piacere che l'aveva avvicinata alla musica prima della notorietà.

Il ritorno passa da «What Are the Odds?», terzo album prodotto interamente da P2J e atteso il 21 agosto 2026, con Wizkid e Devlin tra gli ospiti. Nello stesso giorno Jorja Smith e Tems guideranno il cartellone dell'All Points East al Victoria Park di Londra.