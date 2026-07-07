«Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti», diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, arriverà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale.

Il progetto nasce nel 2019, quando i due registi iniziano a seguire Lorenzo Cherubini durante il Jova Beach Party. Sei anni di riprese hanno dato forma a un racconto che alterna concerti, backstage e momenti di vita privata.

A distinguere il documentario è anche il lavoro sugli archivi. Il film recupera immagini amatoriali girate dal padre del cantante, insieme a fotografie e materiali provenienti da archivi italiani e internazionali, ricostruendo il percorso di Jovanotti ben prima del successo.

L'uscita accompagna l'anno del suo sessantesimo compleanno. In una recente intervista a Il Venerdì di Repubblica, l'artista ha affrontato questo traguardo con una frase che riflette il suo approccio alla vita: «I 60 non mi fanno paura». Nella stessa occasione ha aggiunto: «Fare canzoni è una questione fisica».

Anche il recente riconoscimento come Commendatore della Repubblica si inserisce in questo percorso. Commentando la nomina, Jovanotti ha ricordato di aver scritto «artista» come professione quando aprì la partita IVA, definendo quella scelta «l'inizio di una grande avventura tutta da inventare».

È proprio quell'avventura che il documentario porta ora sul grande schermo, intrecciando quarant'anni di musica con immagini private mostrate al pubblico per la prima volta.