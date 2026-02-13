La nuova comedy italiana segue i dipendenti di Eury, un supermercato di periferia sull'orlo della chiusura, costretti a salvare il punto vendita dopo un ultimatum che non lascia alternative.

Presentato come un supermercato dove «convenienza fa rima con qualità», Eury è il cuore della serie: un luogo familiare che nasconde clienti difficili, problemi organizzativi e una concorrenza sempre più agguerrita.

La situazione precipita quando la capoarea Cristina, interpretata da Katia Follesa, impone una scelta netta: «O si cambia o si chiude!».

Il cast riunisce Katia Follesa, Alessandro Betti, Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Tommaso Cassissa, Gaia Bavaro, Davide Calgaro, Martina Bonan, Walter Leonardi e Valerio Airò.

Cassissa interpreta Edoardo, uno stagista al primo giorno di lavoro che sogna di diventare cantante e si ritrova catapultato in una squadra tanto affiatata quanto imprevedibile.

Scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, «Super Market» è prodotta da Banijay Italia per Prime Video ed è l'adattamento italiano dell'omonima comedy olandese.

Ambientando la workplace comedy tra corsie, casse e promozioni, la serie trasforma un luogo della quotidianità nel teatro di una commedia corale fatta di relazioni, imprevisti e piccoli disastri quotidiani.