Katie Holmes.
Imago
Nessun ritorno di fiamma con Joshua Jackson. Katie Holmes ha ufficializzato la relazione con il pittore newyorkese Jason Yarmosky, facendo la sua prima apparizione pubblica di coppia durante un evento negli Hamptons e spegnendo definitivamente i sogni dei fan di Dawson's Creek.
Le speranze dei fan di «Dawson's Creek» possono essere archiviate. Dopo le recenti apparizioni insieme che avevano alimentato le voci di un possibile ritorno di fiamma con l'ex collega Joshua Jackson, Katie Holmes ha ufficializzato la sua nuova relazione.
L'attrice fa ormai coppia con il pittore newyorkese Jason Yarmosky.
Come riferiscono i media statunitensi, fra cui «House of Vanity», La prima uscita pubblica della coppia è avvenuta venerdì scorso a Bridgehampton, nello Stato di New York, durante un evento organizzato da Ferragamo per l'inaugurazione di un pop-up store nella storica residenza Topping Rose House.
Holmes e Yarmosky si sono lasciati fotografare insieme senza cercare di nascondersi. Tra sorrisi, abbracci e gesti affettuosi, i due sono apparsi molto complici, mettendo definitivamente fine alle speculazioni che nelle ultime settimane avevano accostato l'attrice a Jackson.
Per l'occasione Holmes ha scelto una camicia blu notte semitrasparente, abbinata a una gonna midi con frange, mules con il tacco e una borsa arancione. Il nuovo compagno ha invece optato per un completo blu monocromatico, impreziosito da un dettaglio sul colletto coordinato proprio con l'accessorio dell'attrice.
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Jason Bard Yarmosky è nato a New York nel 1987 ed è un artista affermato della scena contemporanea americana. Dopo essersi diplomato alla School of Visual Arts nel 2010, ha esposto le sue opere in numerose gallerie internazionali.
La sua produzione artistica ruota attorno ai temi del tempo, della memoria e dell'invecchiamento. Tra i suoi lavori più noti figura una serie di dipinti dedicata ai nonni, con cui ha sfidato gli stereotipi che associano la bellezza esclusivamente alla giovinezza.
La relazione non è nata all'improvviso. Come ricorda anche «Leggo», già all'inizio di luglio i due erano stati fotografati insieme più volte a Manhattan: prima durante la proiezione del film «The Invite» di Olivia Wilde, poi a cena e infine mentre passeggiavano mano nella mano tra le vie di Soho e Midtown.
Oltre a vivere entrambi a New York, Holmes e Yarmosky condividono anche l'interesse per il mondo della moda. Nel 2025 il pittore ha infatti firmato un progetto espositivo nelle vetrine dello storico grande magazzino Bergdorf Goodman, sulla Fifth Avenue.
Con questa prima uscita ufficiale, Katie Holmes sembra quindi aver voltato definitivamente pagina. Per chi sognava una storia d'amore anche nella vita reale tra Joey Potter e Pacey Witter, il finale sarà diverso da quello immaginato dai fan della celebre serie degli anni Novanta.