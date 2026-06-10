Katy Perry esce allo scoperto con Justin Trudeau. La popstar ha sfilato sul red carpet del Tribeca Festival di New York accanto all'ex primo ministro del Canada, in quella che rappresenta la prima apparizione ufficiale della coppia davanti ai fotografi.

L'occasione è stata la première mondiale di «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», il film-concerto che racconta le date parigine del tour mondiale della cantante.

Dopo la proiezione, l'artista ha partecipato a una sessione di domande e risposte durante la quale ha parlato apertamente del legame con Trudeau.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi presenti all'evento, la voce di «Firework» ha definito il politico canadese «l'amore della mia vita», spiegando di sentirsi oggi «molto innamorata» e più equilibrata rispetto al passato.

Un punto di riferimento

La 41enne ha raccontato che il periodo immortalato nel film coincide con l'inizio della loro storia e ha attribuito proprio a quella relazione una nuova sensazione di stabilità. Trudeau, ha spiegato, rappresenterebbe per lei un punto di riferimento capace di tenerla con i piedi per terra nonostante una vita vissuta costantemente sotto i riflettori.

Nel corso dell'incontro con il pubblico, Perry ha ricordato anche il difficile 2025, segnato dalla fine della lunga relazione con Orlando Bloom, padre della figlia Daisy Dove. La cantante ha definito quei mesi tra i più complicati della sua vita, spiegando di essere riuscita a superarli grazie alla figlia, ai fan e agli impegni professionali.

La passerella del Tribeca segna così un nuovo capitolo personale per la star californiana, che ha scelto uno degli appuntamenti più prestigiosi del cinema indipendente americano per presentare ufficialmente al mondo la sua nuova relazione.