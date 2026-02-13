«Sconvolta e indignata» Katy Perry si scaglia sulla Casa Bianca poco prima del suo concerto al Paléo, ecco perché

Poche ore prima di salire sul palco principale del Paléo, davanti al quale l’attendeva una folla da record, Katy Perry ha lanciato un duro attacco sui suoi profili social media sabato 25 luglio.

E la cantante americana se l’è presa nientemeno che con la Casa Bianca. Il motivo? Un video pubblicato tre giorni prima sull’account TikTok dell’amministrazione americana che mostrava gli attacchi sferrati dagli Stati Uniti contro l’Iran, con come colonna sonora la sua hit «Firework».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

«Sono profondamente sconvolta e indignata nel vedere Firework utilizzata sull’account TikTok della Casa Bianca come colonna sonora di un video che mostra attacchi militari. Non ho dato il mio consenso, non sono stata consultata e non approvo assolutamente tutto questo», ha dichiarato indignata la popstar su X.

E la compagna dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha precisato: «Ho scritto questa canzone perché fosse un inno alla speranza, alla guarigione e alla forza interiore per le persone che stanno attraversando i momenti più bui della loro vita. Vedere un messaggio di autostima e di elevazione spirituale utilizzato come arma per accompagnare la distruzione e la violenza costituisce una totale violazione di tutto ciò che la mia canzone rappresenta».

«La mia musica ha lo scopo di unire le persone, non di celebrare la guerra», ha concluso.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

La superstar americana di 41 anni non è la prima artista a denunciare l'uso della propria musica senza autorizzazione da parte dell'amministrazione statunitense e dei suoi vari servizi.

Prima di lei, i Rolling Stones, Céline Dion, Sabrina Carpenter e il gruppo britannico Radiohead si sono già opposti a questa pratica.