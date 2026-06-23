La popstar australiana e il regista di «Kill Bill» recitano nel nuovo film di Jamie Adams, accanto a Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella e RZA.

Quentin Tarantino torna davanti alla macchina da presa per «Tangled Up in Blue», il nuovo dramma americano diretto da Jamie Adams.

Nel cast c'è anche Kylie Minogue, che affianca Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella e RZA.

Le riprese sono già in corso. Nei giorni scorsi Tarantino e Minogue sono stati avvistati a Porthcawl, in Galles, dove la produzione ha girato alcune scene ambientate durante un funerale nella Newton Church e un ricevimento al Saltwater Inn.

Nel film compaiono anche gli attori gallesi Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell e Siwan Morris.

Per Tarantino si tratta di una nuova collaborazione con Adams dopo «Only What We Carry», presentato al Tribeca Festival di New York all'inizio del mese e interpretato da Simon Pegg e Charlotte Gainsbourg.

Minogue, invece, aggiunge un nuovo titolo a una carriera da attrice che attraversa oltre quarant'anni. Dopo il successo televisivo ottenuto con il ruolo di Charlene Mitchell nella soap australiana «Neighbours», ha recitato in film come «The Delinquents», «Street Fighter», «Bio-Dome» e «Moulin Rouge!», dove ha interpretato la memorabile Fata Verde.