Erling Haaland ha un sosia... o, meglio, una sosia: si tratta della modella russa Anastasia Kostromitina, 24 anni, che è spopolata sui social media grazie ai video in cui imita l'attaccante norvegese.

Sempre più virale L'attaccante norvegese Erling Haaland ha un sosia: è una modella russa!

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo essere diventato virale durante questo Mondiale, Erling Haaland ha guadagnato una sosia.

È la modella russa Anastasia Kostromitina, che è spopolata sui social media per le sue imitazione del calciatore norvegese. Riepilogo creato con

Erling Haaland è stato incoronato il re dei meme di questa Coppa del Mondo di calcio. E, come se non bastasse, l'attaccante norvegese ha pure un sosia. O, meglio: una sosia!

Si tratta della modella russa Anastasia Kostromitina, 24 anni, che è diventata virale sui social media per le sue imitazione del calciatore «vichingo».

Come scrive «La Stampa», uno dei filmati più popolari ha raggiunto 110 milioni di visualizzazioni e oltre 5 milioni di «mi piace».

La giovane è una modella dell'agenzia moscovita Motion e racconta di non essersi mai appassionata al calcio. Sono stati prima gli amici e poi la famiglia a notare la sorprendente somiglianza con l'attaccante del Manchester City.

«Non riuscivo a capire perché venissi paragonata a un calciatore», si legge sul portale.

Un po' scettica all'inizio, adesso ha imparato a prenderla con ironia e anzi: Anastasia ha sfruttato la popolarità di Haaland per acquisire lei stessa più visibilità.