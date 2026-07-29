Dal sesso forzato nella stanza di un motel alle telefonate a sfondo sessuale. È il lato oscuro di Jared Leto, attore, cantautore, musicista e regista statunitense, premio Oscar e frontman della band Thirty Seconds to Mars.

Diverse donne minorenni L'attore e musicista Jared Leto è accusato di molestie sessuali

A tracciarlo sono le testimonianze raccolte nel documentario della BBC «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret», in cui dieci donne (nove delle quali hanno condiviso pubblicamente le proprie storie per la prima volta) accusano la star di molestie e aggressioni sessuali subite quando erano giovanissime.

Tutti gli incontri sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra 30 e 40 anni, ora ne ha 54. «È stato 25 anni fa... ora l'ha fatta franca», dice una delle presunte vittime.

Le testimonianze

Una delle donne afferma di essere stata aggredita sessualmente nel bagno di un motel quando aveva 17 anni, un'altra sostiene di essere stata minacciata di violenza sessuale quando aveva 19 anni e si era ritrovata inaspettatamente sola con lui in una stanza d'albergo, mentre una terza donna racconta di aver avuto un rapporto sessuale con Leto in California quando aveva 17 anni, un fatto che verrebbe classificato come stupro di minore. Secondo quest'ultima, l'attore avrebbe anche minimizzato sull'età del consenso, fissata a 18 anni nel Golden State.

Secondo un'altra testimonianza, Leto avrebbe fatto ripetute telefonate a sfondo sessuale ad una 16enne e in un'occasione le avrebbe proposto di avere un rapporto sessuale.

La lista prosegue con un'altra donna che racconta che, quando aveva 14 anni, Leto ordinò a una guardia di sicurezza di portarla nel backstage di un festival musicale dopo averle fatto un commento osceno sul seno durante una sessione di autografi.

Leto non ha risposto alle accuse

Nel documentario anche le parole di due uomini che hanno lavorato con la band di Leto per molti anni e che hanno raccontato come lo staff si sentisse a disagio per il modo in cui l'attore e musicista interagiva con le ragazze adolescenti, invitandole a volte nel backstage, nel suo camerino, o a casa sua, dove stava registrando. «Tutti pensavano che la differenza di età fosse troppa», commenta uno dei due.

Una versione del documentario è disponibile su YouTube, mentre sul sito della BBC si legge che, nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo, Leto non ha risposto alle accuse.

Fascino androgino e stile eccentrico, Jared Leto è diventato popolare tra i giovanissimi negli anni '90 grazie al ruolo di Jordan Catalano nella serie TV «My So-Called Life», teen drama ambientato in un liceo fittizio a Three Rivers in Pennsylvania.