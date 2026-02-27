Da tre anni l'influencer e presentatrice tedesca Patrice Aminati convive con un melanoma. Adesso la 31enne ha parlato come mai prima del suo dolore, dei suoi pensieri sulla morte e della sua più grande paura: quella di dover lasciare la figlia.

Il racconto della 31enne L'influencer Patrice Aminati e il cancro terminale: «Non ho paura della morte»

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer e conduttrice Patrice Aminati combatte da tre anni contro un melanoma in fase terminale, che cerca di nascondere alla figlia.

Uno giorno però la bambina giocava e ha detto improvvisamente ai suoi giocattoli: «Anche la mamma prende tante pillole». Un momento che ha commosso profondamente Patrice.

Questo ha fatto capire alla donna che i bambini colgono molto più di quanto gli adulti spesso credano.

In occasione della convention sul cancro «YES!CON» tenutasi a Berlino, Aminati ha parlato apertamente delle sfide che deve affrontare come madre affetta da una malattia incurabile.

«Non ho paura della morte. Sebbene abbia solo 31 anni, ho già vissuto molte esperienze e so quanto la vita possa essere difficile, tra preoccupazioni e sofferenze», ha dichiarato Patrice Aminati alla convention sul cancro «YES!CON» tenutasi a Berlino.

Da tre anni l’influencer e conduttrice tedesca lotta contro un melanoma in fase terminale. Finora una guarigione è considerata impossibile.

«A volte penso – ha continuato Aminati – che voglia semplicemente solo un po’ di pace. Sarebbe l’opzione apparentemente più semplice. Non voglio morire, ma vorrei solo dormire e non provare più dolore».

«Nessuna mamma dovrebbe essere costretta a seppellire il proprio figlio»

L’unica cosa che Patrice non vorrebbe è lasciare la sua bambina di tre anni e mezzo. Allo stesso tempo ha affermato: «Nessuna mamma dovrebbe essere costretta a seppellire il proprio figlio».

Nonostante tutto il dolore causato dal cancro e dalle cure, Aminati cerca, con le forze che le restano, di guardare al futuro con ottimismo, anche per il bene della figlia di tre anni e mezzo.

Trascorrere del tempo con lei le dà forza. Allo stesso tempo, essere madre e convivere con una grave malattia rappresenta una grande sfida.

Se non sta bene, difficilmente riesce a nasconderlo alla figlia: «Tua figlia ti percepisce, purtroppo percepisce più di quanto avrei mai immaginato».

Un pugno allo stomaco

Patrice prende le sue medicine «di nascosto» ogni mattina e ogni sera. O almeno così pensava. Ma mentre giocava, sua figlia ha detto improvvisamente ai suoi cavalli giocattolo: «Tieni, ecco la medicina. Anche la mamma prende tante pillole».

Quel momento è stato un pugno allo stomaco, ha raccontato Aminati: «All’epoca pensavo: non possiamo ingannare i bambini. Certo, non capiscono ogni parola, ma ti percepiscono».

Si tratta di una situazione incredibilmente difficile. Da un lato, i bambini sono fonte di forza. Dall’altro, quando si ha bisogno di assistenza e si soffre, è importante poter contare su una rete di sostegno.

«Non volevo che mi vedesse così»

Tre anni fa all'influencer è stato diagnosticato un melanoma. Come ha affermato lei stessa, una guarigione completa è impossibile.

Nel dicembre 2025 aveva poi annunciato la separazione dal marito, il conduttore televisivo tedesco Daniel Aminati.

La loro figlia aveva solo sei mesi quando alla conduttrice è stato diagnosticato il cancro. Per questo è ancora più grata di vivere vicino ai suoi genitori, che naturalmente la aiutano a prendersi cura della bimba.

«Ho sempre voluto esserci», ha spiegato l'influencer alla conferenza sul cancro «YES!CON» a Berlino. Personalmente non avrebbe voluto portare sua figlia in ospedale.

Dopo un ricovero Patrice aveva molta paura di rivedere la figlia nonostante fosse cresciuta. Temeva di apparire estranea ai suoi occhi: «Non volevo che mi vedesse così».

Durante un incontro al parco però le si sarebbe avvicinata «come se non fosse passato nemmeno un secondo».

Immunoterapie, farmaci e radioterapia

Aminati negli ultimi tre anni si è sottoposta praticamente a tutte le terapie possibili: immunoterapie, trattamenti farmacologici e radioterapia.

Nel frattempo è stato possibile contenere le metastasi, ma queste continuavano a ripresentarsi e alla fine si sono diffuse in tutto il corpo: nel cervello, nei polmoni, nel fegato, nelle ossa e persino nel nervo ottico.

«La morte si avvicinava sempre di più, e mi sembrava che l’acqua salisse lentamente e che alla fine mi avrebbe annegato», ha raccontato Patrice.

E ha aggiunto: «La situazione è peggiorata particolarmente quando ho potuto percepire improvvisamente io stessa le metastasi. Ho sentito dei noduli sull’addome e sulle braccia. La malattia non era più visibile solo nelle immagini o nelle cartelle cliniche: era reale e tangibile».

È infinitamente grata per la seconda opportunità

Una sera la presentatrice, in preda alla paura, era a letto. Si è inginocchiata e ha pregato: «Ti prego, aiutami. Ho una bambina piccola, non voglio che cresca senza la sua mamma».

Il giorno dopo Patrice ha ricevuto una telefonata dalla sua dottoressa, che le ha parlato di un nuovo farmaco. Le possibilità di miglioramento erano sì scarse, ma valeva la pena provarlo.

Già dopo pochi giorni il trattamento ha dato i suoi frutti e la massa tumorale si è ridotta: «Per me è stata una svolta. Anche se in passato non ero né credente né una persona spirituale, oggi sono infinitamente grata per questa seconda possibilità».

L'influencer è stata insignita, in occasione di «YES!CON», del premio «Ring of Courage», che rende omaggio al suo impegno nel combattere i tabù legati al cancro e alla sua dedizione alla sensibilizzazione e alla prevenzione.