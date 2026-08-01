«L'Odissea» di Christopher Nolan è da settimane al centro dell’attenzione dei media. Ora si arriva addirittura a invocare un boicottaggio. Il motivo è una location di riprese controversa.

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo film di Christopher Nolan, «L'Odissea», era atteso da tempo.

Non da ultimo perché aveva già dovuto incassare critiche fin dall’inizio. Tra gli altri, da Elon Musk, che su X ha definito il film troppo «woke».

Ma ora a creare difficoltà non è il patron di tesla, bensì il rinomato festival cinematografico del Sahara, FiSahara.

La kermesse algerina invita addirittura al boicottaggio della a causa di una location utilizzata da Nolan.

Si tratta di un territorio occupato da decenni dal Marocco in violazione del diritto internazionale. Riepilogo creato con

Da poco meno di due settimane è nelle sale il nuovo film di Christopher Nolan, «L'Odissea».

Il film racconta il pericoloso viaggio di ritorno di Ulisse dopo la guerra di Troia, durante il quale deve confrontarsi con creature mitologiche, divinità e il proprio senso di colpa per poter riabbracciare sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco.

Già prima dell’uscita, il film aveva dovuto incassare parecchie critiche, tra cui quelle di Elon Musk. Il fondatore di Tesla ha definito il cast su X troppo «woke», che mostra cioè una forte attenzione ai temi della giustizia sociale, dei diritti delle minoranze e delle discriminazioni.

Lupita Nyong’o interpreta Elena in «The Odyssey». Immagini della telecamera interna/Immagini di copertina

Si è scandalizzato per il fatto che il ruolo di Elena non sia stato assegnato a un’attrice bianca, bensì all’attrice statunitense Lupita Nyong’o, che ha origini keniote.

Ovvero nel ruolo della moglie del re greco Menelao, discendente di Zeus, padre degli dei, rapita e portata a Troia e considerata nell’antichità la donna più bella del mondo.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Musk ha definito il cast «un’offesa all’autore». Il miliardario del settore tecnologico ha rafforzato il post con il commento secondo cui Nolan avrebbe «perso la sua integrità».

Quando un altro utente di X ha fatto una battuta transfobica su Elliot Page – che nel film interpreta il personaggio di Sinon – Musk l’ha definita «una bomba».

Entro la fine dell'anno, Musk intende realizzare una propria odissea con l'aiuto della sua intelligenza artificiale «Grok».

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Prima le critiche sui dettagli, poi gli elogi per il quadro d'insieme

Altri commenti pieni di odio riguardavano l'inglese degli attori nel trailer, che secondo alcuni avrebbe avuto un'influenza americana.

Sono state criticate anche le navi greche, che ad alcuni sembravano vichinghe, nonché il taglio di alcune armature, ritenuto da alcuni poco greco.

Quando il film è stato finalmente distribuito, le recensioni si sono rivelate più positive del previsto.

Il «New York Times» lo elogia definendolo un film di ampio respiro, intelligente e realizzato con cura, che trasforma la trama di Omero in un'esperienza cinematografica moderna.

Anche la critica di «Der Spiegel» è positiva. La pellicola viene descritta come un dramma maschile ossessivo, sostenuto da un «antieroe spinto dall’odio verso se stesso».

Allo stesso tempo, si afferma che le critiche preliminari fossero esagerate e che il film venga ingiustamente denigrato.

Il Festival del cinema del Sahara invita al boicottaggio

Ma ora si sta lanciando un appello al boicottaggio del film, tra gli altri dal rinomato festival cinematografico del Sahara FiSahara.

Anche gli attivisti si stanno unendo all’iniziativa. Il motivo è una location delle riprese del blockbuster: una parte delle scene è stata girata nel Sahara occidentale, territorio conteso dal punto di vista del diritto internazionale e occupato dal Marocco da decenni.

Le riprese sono durate quattro giorni tra le dune bianche vicino a Dakhla.

Il Festival del cinema del Sahara invita al boicottaggio. Screenshot del Festival Sahara

Il festival accusa il regista Christopher Nolan di violare, con la sua decisione, il diritto internazionale e il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi.

Questo diritto stabilisce che un popolo possa scegliere liberamente il proprio status politico e determinare in modo autonomo il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Linee di conflitto che si protraggono da decenni

Dal ritiro della Spagna nel 1975 e dalla fine del dominio coloniale, il Marocco controlla la maggior parte del Sahara occidentale e da allora considera il territorio parte integrante del proprio territorio nazionale.

A livello internazionale, tuttavia, questa rivendicazione è controversa.

Dakhla and its white dunes ARE NOT Moroccan. They are Sahrawi, a wounded land colonized and repressed by an occupying force since 1975. No film shoot can whitewash colonization or erase the wounds of the people.#FreeWesternSahara #Morocco_occupies_western_sahara #DakhlaIsSahrawi https://t.co/iWKrI2yYRo — Turnsoleil ۞ (@Turnsoleil22) July 19, 2025

Allo stesso tempo, il movimento di liberazione di sinistra Frente Polisario lotta da decenni per l’indipendenza del Sahara occidentale.

Inizialmente ha combattuto contro il Marocco e la Mauritania, è sostenuto politicamente e logisticamente dall’Algeria e sostiene di rappresentare gli interessi della popolazione sahrawi.

Oggi circa l'80% del territorio è sotto il controllo del Marocco. Tra questi figurano la maggior parte delle città più grandi lungo la costa atlantica, nonché i giacimenti di fosfati, di grande importanza economica.

Mappa del Sahara occidentale. Il film è stato girato in parte a Dakhia. Wikipedia

La parte restante, a est, è amministrata dal Polisario, ma presenta scarse infrastrutture ed è economicamente poco sostenibile.

Le due aree sono separate da una barriera di sabbia lunga oltre 2000 chilometri, costruita dal Marocco e protetta militarmente, che attraversa il deserto.

Sempre meno indigeni

Per i saharawi, la popolazione autoctona del Sahara occidentale, la situazione sta peggiorando sempre di più. Attualmente rappresentano meno di un sesto dei circa 600'000 abitanti. La maggioranza è costituita da immigrati provenienti dal Marocco.

Ormai il numero dei sahrawi che vivono nei campi profughi sul territorio algerino è superiore a quello di coloro che risiedono nella loro terra d’origine.

Chi è rimasto nella parte controllata dal Marocco riferisce ripetutamente di repressioni e intimidazioni, come riportano diversi media e organizzazioni per i diritti umani. Anche i registi locali hanno grandi difficoltà a girare liberamente sul posto.

L'ONU considera inoltre il Sahara occidentale come un «territorio in cui il processo di decolonizzazione non è stato completato».

Referendum bloccato da anni

In realtà, già anni fa avrebbe dovuto tenersi un referendum sull’autodeterminazione. Ma non è mai stato realizzato, poiché il Marocco e il Polisario non sono riusciti, fino ad oggi, a trovare un accordo sulle condizioni e sulle liste elettorali.

Il Fronte Polisario ha chiesto che fossero ammessi al voto solo i saharawi originari del periodo coloniale spagnolo e i loro discendenti. Il Marocco ha chiesto l’inclusione di altre persone.

Poiché gli indigeni sono sempre meno e il numero dei marocchini è in aumento, è difficile stabilire chi abbia diritto di voto affinché la votazione si svolga in modo equo.

La questione irrisolta del referendum non è però rimasta senza conseguenze e ha portato il conflitto sempre più al centro della politica internazionale: nel 2020, sotto la presidenza di Donald Trump, il Governo statunitense aveva provocato uno sconvolgimento diplomatico riconoscendo la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale.

Nel 2025 i marocchini celebreranno nella città sahariana occidentale di Laayoune il 50° anniversario della Marcia Verde del 1975. Fu allora che ebbe inizio la rivendicazione del Marocco sul Sahara occidentale. Contemporaneamente, una nuova risoluzione delle Nazioni Unite indica il piano di autonomia marocchino come possibile via per la risoluzione del conflitto. Agenzia per la protezione dell'ambiente

La mossa è stata compiuta nel quadro del riavvicinamento tra Marocco e Israele e ha suscitato critiche a livello internazionale, poiché ha modificato lo status del territorio a favore di Rabat senza chiarire la questione dell’autodeterminazione dei saharawi.

All’epoca gli osservatori accusarono Washington di aggirare il diritto internazionale e di inasprire ulteriormente un conflitto già in fase di stallo.

La decisione rimane particolarmente controversa anche perché il Sahara occidentale continua ad essere considerato dalle Nazioni Unite un caso irrisolto di decolonizzazione.

Con il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale nel 2020, sono finiti sotto pressione coloro che da anni insistono per un referendum sul futuro del territorio.

Nel 2025 il dibattito ha ricevuto nuovo slancio quando il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 2797 ha fatto del piano di autonomia marocchino la base negoziale. Il testo ha ottenuto il sostegno di 11 dei 15 membri, ma è stato aspramente criticato per la mancanza di neutralità e per lo svantaggio arrecato al Fronte Polisario.

Dal punto di vista finanziario, girare un film in Marocco può rivelarsi vantaggioso

E proprio nel bel mezzo di questo conflitto così teso, lì è stato ora girato un film hollywoodiano. María Carrión, direttrice del Festival del Cinema del Sahara, fa un paragone: l’opinione pubblica dovrebbe considerare il film come se fosse stato girato, ad esempio, in una zona dell’Ucraina occupata dalla Russia, come il Donbass, con il consenso del governo russo.

Il festival cinematografico accusa la troupe di contribuire, con le riprese, alla normalizzazione della situazione politica. Dakhla è considerata un progetto di prestigio del Marocco, promosso in modo mirato per il turismo, gli eventi sportivi e le produzioni cinematografiche internazionali.

Il ministro della Cultura marocchino Mehdi Bensaid aveva dichiarato all’epoca che il film avrebbe dato maggiore visibilità alla regione a livello mondiale.

Anche dal punto di vista finanziario, girare in Marocco può rivelarsi vantaggioso per «The Odyssey»: le produzioni internazionali ricevono un rimborso pari al 30% dei costi se investono almeno un milione di dollari USA e girano nel Paese per almeno 18 giorni.

Questa norma vale anche per il Sahara occidentale. Il Centro cinematografico marocchino CCM tratta questa zona alla stregua delle altre parti del Paese e la definisce «provincia meridionale».

Finora Nolan non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito agli appelli al boicottaggio, e resta da vedere se lo farà mai.