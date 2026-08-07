Roberto Vecchioni ricorda l'amico di una vita Francesco Guccini con un aneddoto, un rimpianto e una convinzione: il palco era la sua linfa vitale. In un'intervista al «Corriere della Sera», il cantautore ripercorre cinquant'anni di amicizia, l'ultima collaborazione del 2018 e il vuoto lasciato dall'addio alle scene.

Hai fretta? blue News riassume per te Roberto Vecchioni ripercorre cinquant'anni di amicizia con Francesco Guccini e ricorda l'ultima registrazione insieme nel 2018.

Secondo il cantautore, il ritiro dai concerti aveva privato Guccini del rapporto con il pubblico, elemento centrale della sua vita artistica.

Vecchioni definisce l'amico «un ricercatore di varchi», capace come pochi di trasformare le grandi domande della vita in canzoni. Riepilogo creato con

Tra i tanti messaggi arrivati dopo la morte di Francesco Guccini, scomparso giovedì all'età di 86 anni, c'è quello di Roberto Vecchioni, che al «Corriere della Sera» ha ripercorso mezzo secolo di amicizia con il cantautore emiliano.

Il primo incontro tra i due è rimasto impresso nella memoria del Professore. «Mi viene da ridere perché la prima volta l'ho conosciuto davanti a due bottiglie e abbiamo detto: vediamo chi finisce prima».

Poi aggiunge con amarezza: «Purtroppo ha vinto lui, ha finito prima lui la bottiglia e mi ha preceduto nell'andarsene e questo mi spiace tantissimo».

L'ultima canzone incisa nella cucina di Pavana

Vecchioni racconta che negli ultimi anni i contatti si erano diradati «perché da qualche anno non vedeva più nessuno». L'ultima collaborazione risale al 2018, quando Guccini accettò di interpretare «Ti insegnerò a volare», il brano dedicato ad Alex Zanardi.

«Gli ho fatto sentire tutto il disco, si è commosso e mi ha abbracciato. Gli ho detto "fai quella che vuoi". E lui ha scelto quella, dedicata ad Alex Zanardi. Quindi abbiamo portato tutta l'apparecchiatura nella sua cucina, perché da Pavana non voleva scendere e se Maometto non va alla montagna... In 20 minuti ha inciso la sua parte, è stato bellissimo».

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«Viveva del rapporto con il pubblico»

Per Vecchioni, il ritiro dalle esibizioni aveva pesato profondamente sull'amico. «Francesco viveva delle passioni che aveva sul palco quando la gente applaudiva, era sociale, veramente sociale, e quando hai perso quello...».

Il cantautore rincara poi il concetto: «Lui senza pubblico era finito, col suo carattere che tutti conoscono di mattatore doveva avere qualcuno a cui dire le cose. C'erano i romanzi che scriveva negli ultimi anni, sì, ma quelli sono un'altra cosa. Gli serviva qualcuno a cui spargere i suoi interrogativi».

«Era un ricercatore di varchi»

Secondo Vecchioni, proprio la capacità di porsi domande rappresenta l'eredità artistica più grande di Guccini: «È stato l'unico, fra i grandissimi, che è riuscito a spargere così tanti interrogativi: sulla vita, sul tempo, su tutto, ha sempre avuto l'inclinazione a domandare e rispondere, domandare e rispondere».

Tra i suoi brani preferiti cita «Bisanzio», che considera il ritratto più fedele del cantautore: «Quella che preferisco è una che pochi conoscono, che parla di una città situata fra due terre, fra Occidente e Oriente, in cui il sapiente si domanda chi siamo. E finisce poi che non ha più voglia di pensare, si mette sotto le coperte e dorme. Un riassunto di tutte le domande».

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Alla domanda se fosse rimasto qualcosa di non detto, Vecchioni risponde senza esitazioni: «Gli ho detto tutto, compresi gli improperi. Nei momenti di litigio finto gli dicevo: "Si vede che non hai fatto il greco, non puoi sapere il valore delle parole, le metti a caso". E lui si incazzava veramente».

Con il suo ricordo, Vecchioni saluta non solo un amico, ma una delle voci più autentiche della canzone d'autore italiana.