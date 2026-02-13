Dopo Deva, anche la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel si lancia per la prima volta in passerella e a 16 anni incanta il pubblico di Taormina.

Hai fretta? blue News riassume per te Taormina ha ospitato una prestigiosa sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana, celebrando la bellezza mediterranea e il legame con l’isola.

Léonie Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha debuttato in passerella a 16 anni, attirando l’attenzione con un abito floreale e un’eleganza naturale.

Il debutto di Léonie sottolinea il legame storico tra la famiglia Bellucci e il mondo creativo della maison, rinnovando un’eredità di femminilità e stile.

La giovanissima modella, recentemente apparsa su Vogue Italia, si presenta come una promettente stella emergente nel panorama della moda internazionale. Riepilogo creato con

Taormina si conferma come cornice di un evento di grande richiamo internazionale, un luogo che incarna sogno, mito e l’autentica bellezza mediterranea.

Sotto il cielo limpido della Sicilia, nei suggestivi giardini del Parco Botanico Radicepura, la maison Dolce & Gabbana ha dato vita a una quattro giorni di moda dedicata alle sue spettacolari creazioni di Alta Moda.

Più di una semplice sfilata, l’evento si è trasformato in un vero e proprio rito di amore per l’isola, impreziosito da un debutto di grande impatto: la prima in passerella della giovane Léonie Cassel.

Un debutto da regina a soli 16 anni

Figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la 16enne ha incantato il pubblico alla prima uscita ufficiale con la grazia naturale di chi porta nel sangue la storia del cinema e della moda internazionale.

Come riporta anche il magazine «Chi», la giovane ha aperto lo show con un abito a nuvola in tulle nero, decorato con fiori tridimensionali multicolore, simbolo della raffinata artigianalità della maison.

La giovane modella, accompagnata da un mazzo di fiori freschi, ha simboleggiato il legame profondo tra la Sicilia e la famiglia Bellucci-Cassel, rinnovando un rapporto di lunga data tra la famiglia e il mondo creativo di Dolce & Gabbana.

Un omaggio alla terra siciliana

L’outfit dell'adolescente, con capelli raccolti impreziositi da microfiori azzurri e una collana con una maxi croce, richiamava sia l’estetica sacra che quella profana, elementi storici della maison.

Le ballerine nere con decorazioni floreali completavano un’immagine di grande impatto, incarnando la figura di una moderna dea mediterranea, una vera e propria «Dea Madre» in versione contemporanea.

Da Vogue Italia alla passerella

Il debutto della figlia più giovane della Bellucci giunge a pochi mesi dalla conquista della copertina di Vogue Italia, dove aveva posato insieme alla madre e alla sorella, Deva, già affermata modella.

In quella occasione, la giovane aveva raccontato il forte legame familiare e la passione condivisa per il mondo della moda, confermando il suo ruolo di protagonista emergente nel panorama internazionale.

Léonie Cassel with her mother Monica Bellucci in the cover story of ✨️Vogue Italia✨️ in the lens of Sebastiàn Faena.🪡 pic.twitter.com/ybUTLE6OgV — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) March 23, 2026

Con questa passerella, la 16enne si afferma come una delle nuove promesse del fashion system, portando avanti un’eredità famigliare di stile e femminilità.