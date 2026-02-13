A Buenos Aires è partita una campagna di boicottaggio contro i concerti della popstar spagnola Rosalía. A indignare i fan argentini è stata la condivisione di un post controverso.

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante spagnola Rosalía ha suscitato indignazione in Argentina con un post condiviso sui social media.

I fan stanno ora invitando a boicottare i quattro concerti in programma a Buenos Aires all'inizio di agosto.

Nel frattempo, la cantante si è scusata per il contenuto. Riepilogo creato con

La cantante spagnola Rosalía ha suscitato forti polemiche in Argentina dopo aver condiviso sui social media un contenuto ritenuto offensivo da molti fan.

La reazione è sfociata in appelli al boicottaggio dei quattro concerti in programma a Buenos Aires all’inizio di agosto, secondo quanto riportato dai media argentini.

Il repost contestato

A scatenare la protesta è stato un video dell’ex attrice pornografica statunitense Mia Khalifa, nel quale canta il brano di Rosalía «La Perla» e sembra prendere in giro la Nazionale argentina di calcio, sconfitta dalla Spagna nella finale dei Mondiali.

Rosalía ha successivamente condiviso il filmato su TikTok, come riferito da diversi media sulla base di alcuni screenshot del post, poi cancellato.

Khalifa aveva accompagnato il video con la frase: «Ecco come suona la vita adesso che le 'perle' sono state sconfitte».

In spagnolo, l’espressione «essere una perla» può essere utilizzata anche in senso dispregiativo per indicare un furfante o un truffatore. Per questo motivo, molti fan argentini hanno interpretato il messaggio come una presa in giro della sconfitta della loro squadra.

Le polemiche si sono ulteriormente intensificate quando Rosalía ha pubblicato anche un video in cui appariva avvolta nella bandiera spagnola.

Sui social, numerosi utenti hanno invitato a boicottare i concerti e annunciato l’intenzione di restituire i biglietti. «Non metterti contro l’Argentina», ha scritto un utente in uno dei molti commenti critici.

«Provo solo affetto per l’Argentina»

Rosalía ha reagito pubblicando un messaggio di scuse. In una storia su Instagram, la cantante ha spiegato di aver premuto il pulsante «Condividi» perché in quel momento stava ascoltando «La Perla», senza però leggere il contenuto del post.

«È stato un mio errore. Chiedo scusa», ha scritto.

In un messaggio successivo ha poi assicurato: «Provo solo affetto per l’Argentina».