La showgirl e conduttrice televisiva racconta del suo rapporto con Giulio Berruti. E di Eros Ramazzotti dice: «Spezzare un amore al suo apice è terribile».

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker si sente più sicura e aperta all’idea di un nuovo matrimonio, grazie alla relazione con Giulio Berruti.

Ricorda il suo passato con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto la figlia Aurora, e mantiene un affetto duraturo senza possesso.

Ora è pronta a tornare in tv con tre programmi, tra cui il celebre Zelig, e sogna di condurre di nuovo il Festival di Sanremo.

Michelle si definisce ancora piena di sogni e progetti, con la speranza di vivere nuove esperienze professionali e personali. Riepilogo creato con

Michelle Hunziker apre il suo cuore in un’intervista esclusiva a «Vanity Fair», rivelando dettagli sulla sua vita sentimentale e sui progetti futuri.

Dopo un periodo di incertezze, la conduttrice sembra aver ritrovato la serenità grazie alla relazione con Giulio Berruti, con cui si sente più sicura che mai.

Come riporta «Oggi», la 49enne confida: «Con lui mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo», sottolineando come il sonno tranquillo e la pace interiore siano segnali di un amore autentico.

La conduttrice ammette inoltre di aver bisogno dei propri spazi anche nella coppia: «Riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo significa che sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta».

E se prima escludeva categoricamente l’idea di risposarsi, oggi si mostra più aperta, lasciando intendere che - «mai dire mai» - potrebbe arrivare un nuovo matrimonio.

«Spezzare un amore all'apice è terribile»

Michelle non nasconde il suo affetto per Eros Ramazzotti, con cui ha condiviso un amore intenso e la nascita della loro figlia Aurora.

Ricorda quei momenti con un pizzico di nostalgia: «Ci siamo dovuti lasciare in un momento in cui ci amavamo terribilmente. Spezzare un amore all’apice è la cosa peggiore che possa capitare».

Tuttavia, il legame con il cantante rimane vivo: «Avrà sempre uno spazio nel mio cuore. Quello spazio si è trasformato in un amore senza possesso, un sentimento ancora più bello».

Lavoro, il sogno nel cassetto

Sul fronte lavorativo, la nativa di Sorengo si prepara alla nuova stagione televisiva: Mediaset le ha affidato la conduzione di tre programmi, tra cui il celebre Zelig, di cui è una veterana.

Ma la showgirl ha anche un sogno nel cassetto: ripetere l’esperienza sul palco dell’Ariston, dopo aver condotto il Festival di Sanremo sia con Pippo Baudo che con Claudio Baglioni.

«Sono ancora piena di sogni e progetti. Fare un altro Sanremo sarebbe la ciliegina sulla torta», rivela con entusiasmo, lasciando intravedere che il suo futuro professionale è ancora ricco di sorprese.