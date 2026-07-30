La reazione di Matilde Lucidi La figlia di Bianca Balti si sfoga: «Mi hanno urlato per strada che ero troppo magra»

Hai fretta? blue News riassume per te Matilde Lucidi ha raccontato su Instagram di essere stata insultata per strada a Parigi da una donna che le ha urlato di essere «troppo magra».

La diciottenne, figlia di Bianca Balti, ha denunciato come i commenti sul suo corpo la accompagnino fin dall'infanzia e ha invitato a riflettere sul body shaming.

Nonostante la giovane età, Matilde è già una delle modelle emergenti più richieste, dopo aver sfilato per Dior, Fendi, Max Mara e altri grandi marchi. Riepilogo creato con

Un insulto ricevuto per strada si è trasformato in un messaggio di sensibilizzazione. Matilde Lucidi, figlia diciottenne di Bianca Balti e volto emergente della moda internazionale, ha raccontato sui social un episodio di body shaming vissuto a Parigi, invitando a riflettere sull'impatto che certe parole possono avere.

Come riporta «Vanity Fair», la giovane modella ha affidato il suo sfogo a una serie di Instagram Stories, nelle quali ha descritto quanto accaduto mentre passeggiava nella capitale francese.

«Stavo passeggiando a Parigi e all'improvviso ho sentito una signora urlarmi contro mentre le passavo accanto, dicendo che ero troppo magra. Era seduta a un caffé insieme a quella che poteva essere sua nipote ed entrambe sembravano due cittadine benestanti».

Matilde spiega di aver inizialmente tirato dritto, ma che la donna avrebbe continuato a rivolgerle commenti, sostenendo che sembrasse malata. A quel punto ha deciso di fermarsi e rispondere.

«Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio correttamente e che non dovrebbe fare commenti del genere a ragazze più giovani che incontra per strada, perché non si può sapere quale effetto possano avere certe parole su una persona».

«Le persone si sentono autorizzate a giudicare»

L'episodio, racconta Matilde, è solo l'ultimo di una lunga serie. Fin da bambina, infatti, ha dovuto convivere con osservazioni sul suo fisico.

«Per tutta la vita ho avuto a che fare con persone che si sentono in diritto di fare commenti sul mio aspetto fisico. Quando finirà tutto ciò? Purtroppo mai. Le persone si sentiranno sempre autorizzate a stabilire se sei in salute oppure no semplicemente guardandoti, che sia nella vita reale o sui social».

Per questo ha deciso, eccezionalmente, di affrontare pubblicamente il tema.

«Di solito non parlo di queste cose, ma ho sentito l'urgenza di sensibilizzare. Per favore, comportatevi meglio, imparate a comunicare in maniera diversa. Se davvero siete preoccupati, sappiate che c'è modo di comunicarlo con meno aggressività. Alcune persone sono nate così e fanno molta fatica a prendere peso, anche se lo desiderano».

A conclusione del messaggio ha condiviso anche un filmato di quando era bambina, accompagnandolo con una semplice frase: «Sono sempre stata in salute e felice».

Una carriera già lanciata sulle passerelle

Nonostante abbia appena 18 anni, Matilde Lucidi è già considerata una delle nuove promesse della moda. Dopo il debutto alla sfilata Primavera-Estate 2026 di Dior, ha preso parte anche alla Cruise 2027 della maison, la prima firmata da Jonathan Anderson al LACMA di Los Angeles.

È poi salita in passerella durante la Milano Fashion Week per marchi come Fendi, Max Mara, Boss, Marni e Roberto Cavalli.

Nata nel 2007 dalla relazione tra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, è cresciuta tra New York, Milano, Parigi e Los Angeles, dove vive oggi insieme alla madre e alla sorella minore Mia.

In una recente intervista a «Vogue Italia» aveva raccontato che la passione per la moda è nata proprio seguendo Bianca Balti sul lavoro.

«Accompagnando mia madre sul set fin da piccola, sono sempre stata molto curiosa, con la voglia di esplorare, perché tutto ciò che riguarda la moda mi ha sempre affascinata».

Cosa ne pensa mamma Bianca Balti?

Anche Bianca Balti ha sempre sostenuto il percorso della figlia, senza nascondere che la sua priorità è sempre stata un'altra.

«Vorrei che Matilde ricordasse che durante tutta questa esperienza, la mia preoccupazione principale è sempre stata lei. Il suo benessere, la sua felicità, il senso di conforto in quello che stavamo facendo. Sogno solo il meglio per lei».

Con il suo sfogo, Matilde Lucidi ha voluto trasformare un'esperienza personale in un messaggio più ampio: ricordare che un commento sull'aspetto fisico, anche se pronunciato da uno sconosciuto, può avere conseguenze profonde e che il rispetto dovrebbe sempre venire prima di qualsiasi giudizio.