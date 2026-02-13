North West, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, cancella il suo primo tour in assoluto. La 13enne avrebbe dovuto dare il via al suo itinerario da co-protagonista con la rapper 21enne Molly Santana a Dallas, in Texas, il 5 agosto, per poi esibirsi in città come New York, Chicago e Toronto, prima di concludere la serie di show a Los Angeles il 27 agosto.

Tuttavia il duo ha annunciato via social che il Molly x North Kimokawaii Tour è stato annullato. «Ero veramente entusiasta di andare in tour con Molly Santana. Purtroppo non si farà più, ma ho qualcosa di speciale per voi. Ci vediamo presto», ha scritto North in un post poi cancellato.

In un altro comunicato, Molly ha aggiunto: «A tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per il tour, chiedo sinceramente scusa. So che molti di voi avevano trovato del tempo nonostante gli impegni, spendendo dei sudati risparmi per poter essere presenti. Nulla mi rende più felice dell'opportunità di condividere altri fantastici ricordi con tutti voi e spero di vedervi presto».

«Vi sono immensamente grata e sappiate che non prendo mai alla leggera il vostro tempo e il vostro supporto. Vi voglio un bene dell'anima e prometto che mi farò perdonare. Black Punk in arrivo e torno subito».

Non è stato spiegato il motivo

Nessuna delle due cantanti ha spiegato il motivo della cancellazione. Intanto il sito web ufficiale del tour è stato rimosso.

North ha pubblicato il suo EP di debutto, N0rth4evr, a maggio e si è esibita sul palco con Molly al festival Rolling Loud di Miami, in Florida.

Le due avevano annunciato il tour a giugno, pochi giorni dopo le loro esibizioni al Lyrical Lemonade Summer Smash a Chicago.