TV News La Gialappa's Band arriva al cinema con il film di Walter Veltroni

Si sono concluse le riprese di «L'assurda storia della Gialappa's Band», il documentario diretto da Walter Veltroni che porterà nelle sale la storia di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Il film parte dagli esordi del trio sulle frequenze di Radio Popolare e attraversa quattro decenni di satira, televisione e trasformazioni italiane. Veltroni aveva già incontrato la Gialappa's Band nel 2021 per una lunga intervista sul «Corriere della Sera».