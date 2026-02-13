Si sono concluse le riprese di «L'assurda storia della Gialappa's Band», il documentario diretto da Walter Veltroni che porterà nelle sale la storia di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Il film parte dagli esordi del trio sulle frequenze di Radio Popolare e attraversa quattro decenni di satira, televisione e trasformazioni italiane. Veltroni aveva già incontrato la Gialappa's Band nel 2021 per una lunga intervista sul «Corriere della Sera».
«Abbiamo raccontato la storia di tre ragazzi che, senza farsi vedere, da quarant'anni fanno ridere gli italiani», afferma il regista.
Il documentario coinvolge anche alcuni dei personaggi scoperti e valorizzati dal gruppo nel corso della sua carriera. «Hanno attraversato gli anni più turbolenti del nostro Paese restando fedeli alla loro ispirazione», osserva Veltroni.
«Si ride e si pensa, due cose che è bene fare nella vita», anticipa il regista.
Prodotto da Tramp Limited in associazione con Medusa Film, «L'assurda storia della Gialappa's Band» arriverà nelle sale il 22 ottobre.