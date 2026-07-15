L'ex velina ha pubblicato sui social diversi scatti di lei al mare, con indosso una maglietta bianca, bagnata dall'acqua, che non lascia molto all'immaginazione. Su di essa, una curiosa scritta: «E comunque, c'è sempre Achille Lauro». Una semplice dichiarazione d'affetto musicale o un modo spiritoso per accendere il gossip estivo?

Hai fretta? blue News riassume per te Elena Barolo indossa una maglietta bianca mentre fa il bagno in mare, trasformando uno scatto in spiaggia in un piccolo caso social.

indossa una maglietta bianca mentre fa il bagno in mare, trasformando uno scatto in spiaggia in un piccolo caso social. Sull t-shirt c'è infatti una scritta che ha attirato l'attenzione: «E comunque, c'è sempre Achille Lauro»

Un riferimento che la showgirl rafforza anche nella didascalia del post, dove racconta come le canzoni dell'artista rappresentino una sorta di rifugio dopo le delusioni sentimentali.

È solo questo o c'è qualcosa in più? Riepilogo creato con

Una t-shirt bianca, un bagno in mare e il classico effetto «vedo-non-vedo» che non passa mai di moda.

Elena Barolo sceglie un look semplice, ma d'impatto, e trasforma uno scatto in spiaggia in un piccolo caso social.

L'ex velina, complice la maglietta inzuppata e l'assenza del reggiseno, cattura inevitabilmente l'attenzione. Ma, oltre alle forme in evidenza, c'è un dettaglio che finisce sotto gli occhi dei follower: la scritta stampata proprio all'altezza del petto.

Il messaggio è diretto e difficilmente equivocabile: «E comunque, c'è sempre Achille Lauro». Un riferimento che la showgirl rafforza anche nella didascalia del post, dove racconta come le canzoni dell'artista rappresentino una sorta di rifugio dopo le delusioni sentimentali.

Un'affermazione che arriva mentre «La città degli angeli» continua a risuonare dopo il successo dei concerti negli stadi e che alimenta inevitabilmente curiosità e commenti.

Una semplice dichiarazione d'affetto musicale o un modo spiritoso per accendere il gossip estivo? La risposta, almeno per ora, resta affidata all'immaginazione dei fan.

Le indiscrezioni sul fronte sentimentale

Negli ultimi mesi la vita privata di Elena Barolo è stata spesso al centro delle cronache rosa.

Archiviata la relazione con il sarto dei vip Alessandro Martorana, il suo nome era stato accostato a quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e papà di sua figlia Luna Marì.

Le voci erano nate durante l'esperienza condivisa nel reality «The Couple», complice qualche scambio sui social che aveva alimentato le speranze dei follower.

L'ipotesi di un flirt, però, non ha trovato conferme. A spegnere le indiscrezioni ci ha pensato lo stesso Spinalbese, che ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Ainhoa Foti Rodriguez, mettendo così fine alle speculazioni.

Nel frattempo, Elena sembra preferire ironizzare sulle proprie vicende sentimentali, affidando a una maglietta e alla musica di Achille Lauro il compito di strappare un sorriso ai suoi follower.