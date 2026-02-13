La principessa Kate è di nuovo al primo posto nella classifica dei «migliori look» di «Tatler». A fare la differenza non sono solo i suoi abiti, ma anche un’abitudine che coltiva da anni.

La principessa Kate al torneo di Wimbledon nel luglio 2026. È stata nominata “la persona meglio vestita del Regno Unito” dalla rivista britannica Tatler.

Elegante e sostenibile

Elegante e sostenibile La principessa Kate eletta la donna britannica meglio vestita, anche grazie al viaggio in Italia

Hai ftetta? blue News riassume per te La principessa Kate è stata nominata per la seconda volta dalla rivista «Tatler» come la personalità meglio vestita del Regno Unito. Tra i fattori determinanti vi sono state, tra l’altro, le sue apparizioni eleganti durante il viaggio in Italia.

Non viene elogiato solo il suo gusto in fatto di moda, ma anche il fatto che indossi molti capi più volte. In questo modo, da anni dà un segnale tangibile a favore della sostenibilità.

Come uomo con il miglior piazzamento nella classifica è stato indicato l'attore Edward Bluemel. Riepilogo creato con

Grande riconoscimento per Kate: la principessa del Galles è stata premiata per la seconda volta dalla rivista britannica «Tatler» come la personalità meglio vestita del Regno Unito.

Già nel 2022 aveva conquistato il primo posto nella classifica dei «Best Dressed». Ora è riuscita nuovamente a d aggiudicarsi il primato.

Decisivo il viaggio in Italia

Secondo la rivista, tra i fattori determinanti ci sarebbero state, tra l’altro, le apparizioni di Kate, sempre impeccabili dal punto di vista dello stile, durante il suo viaggio in Italia in primavera.

In quell’occasione, la principessa si è presentata, tra l’altro, con un tailleur pantalone blu, che a quanto pare ha riscosso grande successo tra gli esperti di moda.

La principessa Kate ha indossato questo tailleur pantalone blu durante la sua visita in Italia nella primavera del 2026. www.imago-images.de

Oltre al suo gusto per la moda, Kate viene però apprezzata anche per un altro aspetto che è ormai diventato il suo marchio di fabbrica: la principessa, infatti, indossa molti dei suoi abiti più di una volta, dando così un segnale a favore della sostenibilità.

Così, poche settimane fa, al Royal Ascot, si è presentata con un abito giallo di Roksanda che aveva indossato per la prima volta nel 2022.

Premiata per la sostenibilità

La rivista spiega così la scelta: «La principessa del Galles ha già guidato questa classifica in passato e lo farà anche questa volta.»

«Ma ora sembra essere giunto il momento perfetto per rendere omaggio alla personalità più elegante del Regno Unito, che è tornata in salute ed è nuovamente diventata un’eroina della scena della moda britannica».

Le sue scelte di stile «fanno risplendere gli eventi reali», si legge.

Il viaggio in Italia è stata la prima visita ufficiale all’estero di Kate dopo le cure contro il cancro. All’inizio del 2024, la principessa aveva reso pubblica la sua malattia e in seguito si era in gran parte ritirata dalla vita pubblica.

Edward Bluemel: è considerato l'uomo più elegante. Immagine

Nella lista dei «Best Dressed» di quest’anno figurano, oltre a Kate, altri nomi famosi, come l’attrice di «Bridgerton» Hannah Dodd o Gjin Lipa, fratello della pop star Dua Lipa.

L'attore Edward Bluemel, noto per i ruoli interpretati in serie televisive come «Killing Eve» e «My Lady Jane», è in testa alla classifica come uomo meglio piazzato.