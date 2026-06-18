La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.

Hai fretta? blue News riassume per te Alla tradizionale corsa di cavalli di Ascot, la principessa Kate ha fatto la sua prima apparizione all’evento dopo essere stata assente durante il trattamento contro il cancro.

Anche il re Carlo III e la regina Camilla hanno preso parte ai festeggiamenti.

Oltre alle corse, a catturare l’attenzione sono le rigide regole di abbigliamento e i cappelli appariscenti.

Ad Ascot, in Inghilterra, gli inglesi celebrano nuovamente la loro corsa di cavalli più famosa.

Per la famiglia reale, la visita al tradizionale ippodromo è anno dopo anno un appuntamento clou del calendario reale. Durante l’evento, che dura diversi giorni, vige un rigido codice di abbigliamento a seconda dell’area.

Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure».

Ad esempio gli uomini devono indossare un cilindro, mentre per le donne il cappello è obbligatorio. Gli abiti non devono essere senza spalline e, così come le gonne, devono arrivare almeno sotto il ginocchio.

Kate torna all’evento dopo la diagnosi di cancro

La corsa di cavalli è nota anche per i copricapi spesso stravaganti. Kate si è presentata con un cappello giallo con una decorazione sobria, mentre Camilla ha optato per un cappello bianco con una sorta di fiocco.

Per la prima volta dalla diagnosi di cancro e dalla successiva chemioterapia, la principessa del Galles è tornata a partecipare a questo evento speciale al fianco del marito, il principe William.

Giova ricordare che la futura regina si è sottoposta a chemioterapia dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro all’inizio del 2024. E che gradualmente sta riprendendo a pieno regime i suoi impegni pubblici.

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