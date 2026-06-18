La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.
Immagine: dpa
Ad Ascot, in Inghilterra, gli inglesi celebrano nuovamente la loro corsa di cavalli più famosa.
Per la famiglia reale, la visita al tradizionale ippodromo è anno dopo anno un appuntamento clou del calendario reale. Durante l’evento, che dura diversi giorni, vige un rigido codice di abbigliamento a seconda dell’area.
Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure».
Ad esempio gli uomini devono indossare un cilindro, mentre per le donne il cappello è obbligatorio. Gli abiti non devono essere senza spalline e, così come le gonne, devono arrivare almeno sotto il ginocchio.
La corsa di cavalli è nota anche per i copricapi spesso stravaganti. Kate si è presentata con un cappello giallo con una decorazione sobria, mentre Camilla ha optato per un cappello bianco con una sorta di fiocco.
Per la prima volta dalla diagnosi di cancro e dalla successiva chemioterapia, la principessa del Galles è tornata a partecipare a questo evento speciale al fianco del marito, il principe William.
Giova ricordare che la futura regina si è sottoposta a chemioterapia dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro all’inizio del 2024. E che gradualmente sta riprendendo a pieno regime i suoi impegni pubblici.
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Quando il Royal Ascot chiama, l’ippodromo si trasforma in una passerella: con cappelli spettacolari e look eleganti, i reali attirano tutti gli sguardi durante questa tradizionale corsa di cavalli, in particolare la principessa Kate, che torna raggiante dopo l’assenza dello scorso anno dovuta a motivi di salute.