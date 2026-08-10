La Rai amplia il proprio investimento nella lunga serialità con una terza soap destinata ad affiancare «Un posto al sole» e «Il Paradiso delle Signore». Il progetto debutterà nel 2027 in prima serata con 28 episodi e, secondo il piano anticipato dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, proseguirà successivamente nella fascia daytime con uno spin-off.

«Stiamo sviluppando una terza soap, da aggiungere a 'Un posto al sole' e 'Il Paradiso delle Signore'», ha detto Maria Pia Ammirati a «La Stampa».

La storia sarà ambientata ai giorni nostri e lontana da Napoli.

«DavideMaggio.it» ha individuato la Toscana come nuova location e svelato che la produzione sarà affidata a Banijay, con un totale di 28 episodi distribuiti in 14 prime serate.

Il progetto nasce anche dai risultati ottenuti da «Il Paradiso delle Signore».

Già nel 2024 Ammirati definiva «pazzesco» il rendimento della soap, capace di ottenere «numeri impressionanti» tra la messa in onda televisiva e RaiPlay, indicando la necessità di pianificare con largo anticipo il futuro della lunga serialità.

Il gruppo della produzione è lo stesso

Anche il successo di «Terra amara» su Canale 5 aveva rafforzato questa strategia.

«Che rabbia», aveva commentato la direttrice, riconoscendo però la forza di una soap costruita sui rapporti familiari e capace di fidelizzare il pubblico nel tempo.

«Il Paradiso delle Signore» resta il modello di riferimento. La serie ha debuttato su Rai 1 nel 2015 con due stagioni in prima serata, prima di trasformarsi dalla terza stagione in una soap quotidiana da 180 episodi.

A produrla era Aurora TV, società del gruppo Banijay, lo stesso ora al lavoro sul nuovo progetto.

Titolo, trama, cast e località toscana restano ancora da svelare.