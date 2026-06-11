Nicola Savino è in pole per la conduzione di «La Notte dei Fiori», il nuovo evento musicale estivo legato al brand Sanremo. A rilanciare l'indiscrezione è Giuseppe Candela, che nella sua rubrica sul settimanale «Chi» indica il presentatore come il favorito per guidare lo show.

Secondo quanto riportato, l'evento è previsto il 25 luglio nella città ligure e dovrebbe approdare in prima serata su Rai 1 il 29 agosto. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dell'azienda sulla conduzione.

La notizia arriva dopo una stagione particolarmente positiva per Savino, tornato al centro dei progetti Rai grazie al DopoFestival 2026.

Non a caso Carlo Conti aveva puntato proprio su di lui per accompagnare il pubblico nel tradizionale appuntamento notturno del Festival, affidandogli uno dei programmi più legati all'universo sanremese.

In quelle settimane il conduttore aveva anche spiegato quale fosse la sua idea di intrattenimento, descrivendo il DopoFestival come «uno spazio aperto, come un bar» e parlando di uno «spazio libero» costruito attorno al confronto e alla spontaneità. Un approccio che si sposerebbe con un progetto pensato per estendere il marchio Sanremo oltre la settimana della kermesse.

Se confermata, la scelta rappresenterebbe un ulteriore passo nel percorso che ha riportato Savino tra i volti di punta dell'intrattenimento Rai. Per ora, però, il suo nome resta legato all'indiscrezione rilanciata da Candela. Saranno le prossime comunicazioni ufficiali dell'azienda a chiarire chi guiderà davvero «La Notte dei Fiori».