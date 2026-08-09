Jessie Cave ha guadagnato in un anno su OnlyFans più che in quasi vent'anni da attrice. La 39enne, Lavender Brown in «Harry Potter», ha aperto il profilo nel marzo 2025 dopo una serie di rifiuti professionali e una pesante crisi economica.

«Eravamo senza soldi». Puntava a raccogliere 5.000 sterline. In un solo giorno ne ha recuperate 15.000, la cifra spesa l'anno precedente per l'alloggio all'Edinburgh Fringe. «Ci ha davvero salvato la vita».

Nessuna nudità: la Cave pubblica soprattutto video sensuali dedicati ai suoi lunghi capelli. L'abbonamento parte da sei dollari al mese.

Il caso non è isolato. Drea de Matteo, star de «I Soprano», ha raccontato che OnlyFans le ha permesso di salvare la casa. Bella Thorne incassò invece un milione di dollari nelle prime 24 ore e circa due milioni nella prima settimana.

Esclusa da una convention di «Harry Potter»

Per la Cave resta però lo stigma. Nel 2025 sostenne di essere stata esclusa da una convention di «Harry Potter» per l'associazione della piattaforma con il porno. «Altri attori hanno fatto scene di sesso e nudo. Io gioco soltanto con i capelli».

Un precedente simile riguarda Sarah Jayne Dunn, che nel 2021 lasciò «Hollyoaks» dopo essersi rifiutata di chiudere il proprio account OnlyFans.

La Cave continua comunque a ricevere audizioni. All'Edinburgh Fringe porta ora «Only Work in Progress», spettacolo costruito proprio sull'anno che ha cambiato i suoi conti e il rapporto con il mestiere.