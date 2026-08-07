Sydney Towle ha raccontato apertamente la sua lotta contro il cancro su TikTok, raggiungendo oltre un milione di persone. Ma purtroppo l'influencer statunitense ha perso la sua battaglia: è morta all'età di 26 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer statunitense Sydney Towle è morta all'età di 26 anni.

Nel 2023 le era stato diagnosticato un raro carcinoma colangiocellulare.

Su TikTok ha mostrato apertamente la sua vita quotidiana tra chemioterapia, viaggi, sport e amici. Riepilogo creato con

L'influencer statunitense Sydney Towle non ce l'ha fatta. La sua famiglia ha confermato sul suo canale TikTok che è venuta a mancare mercoledì all'età di soli 26 anni.

«Syd si è spenta serenamente la scorsa notte dopo una battaglia durata quasi tre anni contro il carcinoma colangiocellulare», ha scritto suo fratello Austin Towle.

La famiglia, si legge ancora, è incredibilmente orgogliosa di lei e grata per il sostegno che Sydney ha ricevuto negli ultimi anni.

Nel 2023 a Sydney era stato diagnosticato un carcinoma colangiocellulare, un tipo di tumore raro e aggressivo che colpisce i dotti biliari. Era già attiva sui social media prima della diagnosi, ma in seguito ha iniziato a parlare apertamente della sua malattia con la sua community.

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Eppure non mostrava solo i ricoveri in ospedale e la chemioterapia. Pubblicava anche video in cui correva, viaggiava e usciva con gli amici.

Pochi giorni dopo la diagnosi, in un video ha detto: «Se possibile, tutto ciò mi fa apprezzare ancora di più la vita».

Voleva partecipare alla Maratona di New York

Solo su TikTok aveva più di un milione di follower. Sua madre, Elizabeth Morrow, l’ha descritta come «un faro di speranza per tantissime persone» e un «raggio di sole infinito».

Nel 2022 Towle aveva concluso i suoi studi in Scienze politiche e Scienze ambientali al Dartmouth College e in seguito aveva lavorato come responsabile dei social media.

Solo pochi mesi fa aveva annunciato su LinkedIn la sua intenzione di partecipare alla maratona di New York nel novembre 2026. Il suo obiettivo era raccogliere fondi per la Cholangiocarcinoma Foundation.