L'intervista Laura Morante e le difficoltà nel cinema: «La verità è sempre trasgressiva, no?»

«La verità è sempre trasgressiva, no?». Laura Morante riassume così il senso dell'intervista concessa a «Sette», il magazine del «Corriere della Sera». L'attrice torna sul caso Nanni Moretti dopo la Palma d'Oro vinta da «La stanza del figlio», ricorda il duro provino per «La Piovra» e spiega perché, nella sua carriera, non ha mai smesso di dire quello che pensava.